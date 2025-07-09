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AH股新聞

09/07/2025 10:01

《Ａ股焦點》貴州茅台升０﹒７％，茅台酒銷售公司半年目標達成

　　《經濟通通訊社９日專訊》據貴州茅台微信公眾號昨日消息，貴州茅台酒銷售有限公司
２０２５年半年市場工作會召開。會上，茅台集團董事長張德芹表示，茅台酒銷售公司完成了上
半年既定經營任務。
　
　　貴州茅台今早低開高走，現升０﹒７２％，報１４２６﹒３１元人民幣。
　
　　據悉，此前貴州茅台方面曾披露，該公司今年目標之一，系實現營業總收入較上年度增長
９％左右，不過貴州茅台方面尚未具體披露半年經營數據或半年報。
　
　　公開資料顯示，茅台酒銷售有限公司系上市公司貴州茅台控股子公司，主要銷售茅台酒及相
關產品，系貴州茅台業績「壓艙石」。根據貴州茅台今年一季度披露，茅台酒第一季度收入約
４３５﹒５７億元人民幣。
　
　　張德芹認為，白酒行業正加速從以商品為中心的時代，轉向以消費者為中心的商品時代或者
是「商品＋服務」的時代。基於對市場環境與趨勢的判斷，茅台需要主動求變，從商品時代向商
品與服務並重轉變，從「渠道為王」向「消費者為王」轉變，摒棄被動等待的思維，以積極姿態
應對時代挑戰，把握發展機遇。（ｊｑ）

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