  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

09/07/2025 11:38

【數據解讀】６月ＰＰＩ創近兩年最大跌幅，反內捲重要性凸顯

　　《經濟通通訊社９日專訊》中國６月居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比「轉正」至五個月高
點，但ＰＰＩ同比創２０２３年７月以來最大降幅、並遜於預期。分析人士認為，現階段斷言通
縮結束為時尚早。ＰＰＩ跌幅較大意味著整個企業經營環境其實更惡化，這也彰顯出現在整治內
捲、去產能的重要性。
　
　　凱投宏觀中國經濟學家黃梓純說，６月ＣＰＩ同比由負轉正，核心ＣＰＩ同比攀升至逾一年
高位，這很可能反映了消費品以舊換新政策的提振作用。但隨著政策效應即將消退，預計今年晚
些時候基礎通脹將再度回落。黃梓純並預計隨著出口放緩和財政支持力度減弱，今年下半年需求
將趨弱。在商品供應持續過剩的背景下，儘管政府著力調控，但產能過剩問題難以化解，製造業
價格戰或將延續。
　
　　東方金誠首席宏觀分析師王青表示，在外部經貿環境依然複雜嚴峻的前景下，接下來以舊換
新等促消費措施會加力推進，這將繼續對物價走勢形成重要支撐。不過，當前房地產市場仍處於
調整狀態，後期還需關注潛在的「出口轉內銷」可能帶來新的物價下行壓力。
　
　　王青判斷７月ＣＰＩ同比有可能重返負值區間，大概率會在－０﹒２％左右。下半年推動物
價水平合理回升將成為宏觀政策的一個重要目標，這也將為財政加力促消費及央行進一步降息打
開空間。
　
＊現階段斷言通縮結束為時尚早＊
　
　　至於保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威認為，ＣＰＩ通脹率略高於零，而ＰＰＩ
通縮則進一步加劇，現階段斷言通縮結束為時尚早。房地產行業的疲軟態勢仍在持續。「反內捲
」行動目前仍處於初期階段，在需求疲軟的環境下，尚不明確政府將採取哪些措施來防止企業過
度競爭。
　
　　與此同時，美國宣布對部分國家徵收的關稅稅率已接近４月公布的水平。市場對於如此高關
稅給美國和全球經濟造成的損害過於樂觀。（ｒｙ）

【你點睇？】美國將對越南轉口貨物徵40％關稅或劍指中國，你認為此舉會否對中國出口商品起到遏制作用？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 特朗普宣布對進口銅徵收50%關稅，期銅飆至歷史新...

09/07/2025 09:57

關稅戰

特朗普的關稅戰談判意在脫中

08/07/2025 15:20

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，PAObank開戶定存優惠1個月...

06/07/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處