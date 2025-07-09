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AH股新聞

09/07/2025 14:30

【大國博弈】中國投資引疑慮，美國擬禁止外國對手收購農地

　　《經濟通通訊社９日專訊》據《彭博》報道，美國特朗普政府將設法禁止中國及其他外國對
手收購美國農地，理由是此舉可能危及國家安全。這反映出華府對外資擁有美國農地，特別是中
國買家的疑慮日益加劇。
　
　　美國農業部長羅林斯（Ｂｒｏｏｋｅ　Ｒｏｌｌｉｎｓ）在８日舉行的記者會上表示，美國
農業面臨「來自犯罪集團、政治對手與敵對政權的威脅」，而這些敵對勢力視美國生活方式為生
存威脅。她強調，未來將會加強外國持有農地的資訊揭露，並對虛假申報者加重處罰。
　
＊美農業部：加強審查，或收回售出農地＊
　
　　近年來中美關係緊張，美國中部各州及地方政府對中國投資感到擔憂。羅林斯指，近年有中
國人購入位於美軍基地附近的農地，構成國安隱患，擔心對方會滲透美國本土的農業研究，並竊
取技術，強調絕不會讓敵對國家控制美國土地。當局同時會加強審查目前已被中方買家買下的農
地，尋找收回這些農地的方法。
　
　　不過，美國農業部數據顯示，中資企業目前持有近３０萬畝美國農地，只佔全國農地總量的
０﹒０２％，多年來有州和國會議員指責中國和其他國家，利用美國農地展開間諜活動，或試圖
影響美國食品供應鏈。中方曾表示，中資企業在美國農業領域的投資創造就業並促進經濟成長，
形容美方將中方的投資政治化，只會損害國際社會對美國市場的信心。（ｒｙ）

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