【穩定幣】內媒調查義烏穩定幣交易，多數商家稱不收亦不懂

《經濟通通訊社９日專訊》近期有傳言稱，浙江義烏超３０００家商戶使用ＵＳＤＴ等穩定

幣收款，月交易流水破１０億美元。不過，據《每日經濟新聞》實地探訪義烏發現，絕大多數商

家表示「不收、不懂、沒聽過」穩定幣，僅極個別商家稱「可收但小訂單不做」。當地協會也回

應稱，會員企業幾乎沒有使用穩定幣結算，律師指出目前穩定幣無法用於中國境內與境外之間的

跨境支付。



＊走訪：幾十家商鋪中只有一家接受穩定幣＊



報道指，義烏國際商貿城共有五個區，總面積達６４０萬平方米。二區是一棟面積達６０餘

萬平方米的五層建築，銷售的商品包含箱包、五金工具、電工產品、小家電等。



對於是否願意接受使用穩定幣結算貨款，二區一家玩具批發店的店長搖了搖頭，說：「那是

什麼幣？我不清楚。」另一家日用品店的老板娘則表示，她不收穩定幣，只接受客戶用人民幣或

美元支付。「穩定幣的牌照都沒開始發，怎麼用呢？」一家五金店的男老板坦言，「我這里還沒

遇到過。」



報道稱，在義烏國際商貿城的一區、二區和三區，得到的普遍答覆是「不收」「不懂」「沒

聽過」穩定幣。有一家店主稱，「可以收，但是小訂單不做。」對於更多詳情，店主不願多說。

這是在接連走訪的幾十家商鋪之中，唯一一家表示可以接受穩定幣支付的商鋪。



據悉，義烏國際商貿城的商戶主要接受人民幣或美元現金支付。通常情況下，客戶會主動將

當地貨幣兌換成人民幣，以便支付貨款。至於收款方式，有的客戶選擇直接通過銀行轉賬給商戶

，而有的商戶則依賴貨代公司來完成收款。



＊當地協會：幾乎沒有使用穩定幣結算＊



根據報道，關於穩定幣在義烏的使用情況，有兩種看法。一種聲音認為，穩定幣在義烏的使

用已經變得普遍，而在與初次合作的客戶打交道時，一些商家可能出於謹慎，不願意透露過多信

息。



報道引述一位經營義烏電商群的老板透露，盡管一些商家可能會接受比特幣、以太坊、

ＵＳＤＴ等作為支付方式，但這種接受程度往往取決於商家與顧客之間的關係，「關係好的可以

收，關係不好的也不會收。」



另一種聲音認為，不排除部分義烏商家願意接受穩定幣支付，但這種商家的佔比非常低，遠

沒有達到「普遍」的程度。義烏當地相關協會人士表示，「據我們了解的會員單位和非會員企業

中，使用穩定幣結算的還真不多，或者說幾乎沒有。這種缺乏實際背書的私人性質的加密貨幣本

來就認可度不高，且也難以形成廣泛流通。」



＊律師：目前境內禁止人民幣與穩定幣之間的兌換＊



報道引述金誠同達律師事務所合夥人律師汪靈罡介紹，目前穩定幣無法做中國境內與境外之

間的跨境支付，「即使通過境外錢包收了穩定幣，也無法將這筆穩定幣兌換成法定貨幣匯回境內

。」



他分析，如果用穩定幣來計價結算跨境交易，那麼這一過程會產生穩定幣與法定人民幣之間

的兌換需求。然而，在現行中國的法律和金融監管體系下，人民幣與穩定幣之間的兌換目前在境

內被禁止。



對於企業選擇通過境外錢包收取穩定幣，而不打算將這些資金匯回國內的可能性，汪靈罡認

為，此種做法顯然違反了外匯管理規定。「因為海關有貨物出口，而銀行沒有資金入賬，這樣出

口貨物的物流和資金流就不匹配了。」他坦言，「許多小公司也一樣做，只是你直接問，他不能

告訴你。」（ｊｑ）

