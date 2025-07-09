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AH股新聞

09/07/2025 14:05

《兩岸經貿》被列大陸出口管制清單，漢翔、台船：影響有限

　　《經濟通通訊社９日專訊》在北京，商務部宣布，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國
際義務，決定將８家台灣地區實體列入出口管制管控名單，包括漢翔航空工業股份有限公司、經
緯航太科技公司、中山科學研究院、仲碩科技股份有限公司、國際造船股份有限公司、中信造船
股份有限公司、龍德造船工業股份有限公司、攻衛股份有限公司，禁止向上述８家台灣地區實體
出口兩用物項；正在開展的相關出口活動應當立即停止。
　
＊漢翔、台船：影響有限，軍用不向大陸採購＊
　
　　對於被列入出口管制清單，台船表示，潛艦、海巡署船舶的供應鏈主要是歐美，軍用業務屏
除紅鏈，而商船供應鏈以日韓為主，大陸供應鏈佔比非常小，影響有限，但還要看管制細項內容
，才能更明確了解。
　
　　漢翔是台灣航太領域的翹楚，漢翔回應會有影響，但影響有限，正在尋求適當的解決方案。
漢翔表示，軍用業務不會向大陸紅色供應鏈進口，但民機業務確實有，畢竟航空產業供應鏈都要
認證，許多客戶的指定商源一定會包含大陸，影響程度還在評估。
　
　　龍德造船表示，目前初步判定軍用部分不會受影響，而民用業務的原料零件中，來自大陸的
都是可替代性高的項目，所以幾乎沒有影響。（ｊｑ）

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