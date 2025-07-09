《兩岸經貿》被列大陸出口管制清單，漢翔、台船：影響有限

《經濟通通訊社９日專訊》在北京，商務部宣布，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國

際義務，決定將８家台灣地區實體列入出口管制管控名單，包括漢翔航空工業股份有限公司、經

緯航太科技公司、中山科學研究院、仲碩科技股份有限公司、國際造船股份有限公司、中信造船

股份有限公司、龍德造船工業股份有限公司、攻衛股份有限公司，禁止向上述８家台灣地區實體

出口兩用物項；正在開展的相關出口活動應當立即停止。



＊漢翔、台船：影響有限，軍用不向大陸採購＊



對於被列入出口管制清單，台船表示，潛艦、海巡署船舶的供應鏈主要是歐美，軍用業務屏

除紅鏈，而商船供應鏈以日韓為主，大陸供應鏈佔比非常小，影響有限，但還要看管制細項內容

，才能更明確了解。



漢翔是台灣航太領域的翹楚，漢翔回應會有影響，但影響有限，正在尋求適當的解決方案。

漢翔表示，軍用業務不會向大陸紅色供應鏈進口，但民機業務確實有，畢竟航空產業供應鏈都要

認證，許多客戶的指定商源一定會包含大陸，影響程度還在評估。



龍德造船表示，目前初步判定軍用部分不會受影響，而民用業務的原料零件中，來自大陸的

都是可替代性高的項目，所以幾乎沒有影響。（ｊｑ）

