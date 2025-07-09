《打擊貪腐》新疆政協原副主席竇萬貴受賄逾２﹒２９億，被判死緩

《經濟通通訊社９日專訊》據《央視新聞》報道，廣西壯族自治區柳州市中級人民法院今日

一審公開宣判新疆維吾爾自治區政協原黨組成員、副主席竇萬貴受賄案，對被告人竇萬貴以受賄

罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對其受賄所得財物及

孳息依法上繳國庫，不足部分，繼續追繳。



經審理查明：２００３年至２０２２年，被告人竇萬貴利用擔任新疆維吾爾自治區托里縣委

書記，吐魯番地委委員、組織部部長，阿克蘇地委委員、組織部部長，阿克蘇地委副書記、政法

委書記，阿克蘇地委代理書記、書記，新疆維吾爾自治區政協副主席、阿克蘇地委書記等職務上

的便利，為有關單位和個人在項目承攬、礦產開發、企業經營、職務提拔調整等事項上謀取利益

，直接或通過他人非法收受財物共計折合人民幣２﹒２９億餘元。



＊近年查處的新疆本土「第一貪」＊



公開資料顯示，竇萬貴１９６２年１０月生，江蘇徐州人。１９８０年，他考入新疆農科院

技工學校農學專業，學習兩年畢業後入職額敏縣種子公司技術員，此後仕途一直在新疆。直至去

年３月落馬時，已在新疆工作４２年。



去年１０月，竇萬貴被「雙開」。中紀委通報顯示，在組織系統工作多年的竇萬貴，不僅投

機鑽營，結交政治騙子，還違背組織原則，跑官買官，在組織函詢時不如實說明問題。據內媒指

出，竇萬貴是新疆本土培養的高級幹部，其貪腐行為都在本區域，可謂近年查處的新疆本土「第

一貪」。（ｊｑ）

