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AH股新聞

09/07/2025 18:08

《中國要聞》文旅部：嚴厲打擊不簽旅遊合同、隨意轉團賣團等

　　《經濟通通訊社９日專訊》據《央視新聞》報道，文化和旅遊部今日下午舉辦２０２５年第
二季度例行新聞發布會，相關部門負責人圍繞「規範旅遊市場秩序　保障遊客安全滿意出行」，
介紹了旅遊市場強迫購物整治工作有關情況。
　
　　文旅部文化市場綜合執法監督局副局長劉楠表示，在暑期旅遊高峰，文旅部將組織暗訪組對
在線旅遊平台、社交媒體和線下旅行社門店進行暗訪，重點訪查熱門旅遊線路、旅遊景區，發現
並通報強迫購物、導遊亂象等市場經營秩序問題，涉空涉水危險項目及場所安全保障不足等安全
生產隱患等問題。同時，重點篩查以旅行社、導遊、陪遊、旅遊管家等名義招徠遊客的經營活動
，重點監測親子遊、研學遊、避暑遊相關包價旅遊產品，嚴厲打擊無證經營、不簽訂旅遊合同、
隨意轉團賣團等違法違規行為。
　
　　日前，文化和旅遊部聯合公安部、市場監管總局印發了《關於整治強迫購物　促進旅遊市場
健康發展的通知》，決定開展為期一年的專項整治工作，重點對未經許可經營旅行社業務、無證
從事導游服務，以及涉及虛假廣告、虛假宣傳、價格欺詐、強迫交易等違法違規行為依法進行查
處並嚴厲打擊。（ｊｑ）

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