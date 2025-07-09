《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒２９％返三千五，多元金融走強

《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，６月ＣＰＩ同比上漲０﹒１％，好於《路透》

調查預估中值的持平，為五個月以來首次上升；當月ＰＰＩ同比降幅擴大至３﹒６％，為

２０２３年７月以來最大。滬深股市早盤續升，滬綜指甫開市就衝上三千五關，半日收升

０﹒２９％，報３５０７﹒６９點，深成指亦升０﹒３６％，創業板指收高０﹒８％。兩市半日

成交９５５３億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交增加８２３億元或９﹒４％。



盤面上，多元金融板塊走強，指數漲超５％，越秀資本（深：０００９８７）、南華期貨

（滬：６０３０９３）等漲停；銀行股升幅靠前，工商銀行（滬：６０１３９８）盤中再創歷史

新高，上午升１﹒８％。國務院總理李強出席在巴西中資企業座談會時指出，中國經濟完全有能

力抵禦任何外部衝擊、實現長期穩健增長，將始終是海外中資企業發展的堅實後盾。政府部門將

做好對企業的服務和保障，進一步加強各類經貿合作機制平台建設，在政策諮詢、金融、信用保

險、安全保障等方面，研究出台更大力度的支持政策，為企業發展創造更好環境、提供更多便利

。



下跌方面，礦物、有色金屬跌幅居前，鋼鐵板塊軟０﹒７％。越南發布聲明，對原產於中國

的部分熱軋鋼產品正式徵收反傾銷稅，７月６日起生效，為期五年。該決定顯示，共有中國寶武

鋼鐵集團、鞍鋼集團、首鋼集團、包鋼集團、河鋼集團、沙鋼集團等超過１０家中國鋼鐵企業牽

涉其中，被徵收２７﹒８３％、２６﹒９４％、２３﹒１％三檔稅率。（ｒｙ）

