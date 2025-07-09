《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒３％，金融板塊延續強勢

《經濟通通訊社９日專訊》Ａ股三大指數午後仍升，滬綜指升０﹒３％，報３５０８﹒０２

點，滬深３００指數升０﹒２６％，深成指升０﹒２９％，創業板指揚０﹒５８％。上海Ｂ股及

深圳Ｂ股均升０﹒１８％。銀行等金融板塊延續強勢，Ｓｏｒａ概念領先。（ｒｙ）



夏日勁減 低至買1送1 | 樂本健推出多款精選產品，優惠低至「買一送一」，全面照顧你的健康所需。(優惠期至17/7/2025)► 了解詳情