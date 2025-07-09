《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒３％，金融板塊延續強勢

《經濟通通訊社９日專訊》Ａ股三大指數午後仍升，滬綜指升０﹒３％，報３５０８﹒０２
點，滬深３００指數升０﹒２６％，深成指升０﹒２９％，創業板指揚０﹒５８％。上海Ｂ股及
深圳Ｂ股均升０﹒１８％。銀行等金融板塊延續強勢，Ｓｏｒａ概念領先。（ｒｙ）
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09/07/2025 13:41
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