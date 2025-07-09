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AH股新聞

09/07/2025 15:06

《Ａ股行情》滬指收跌０﹒１３％三千五未守穩，成交見１﹒５萬億

　　《經濟通通訊社９日專訊》滬綜指今日時隔８個月重返３５００點，可惜衝高回落，全日倒
跌０﹒１３％，終止四連升，收報３４９３﹒０５點，未能守住三千五關。深成指也跌
０﹒０６％，創業板指仍升０﹒１６％。成交放量，滬深兩市全天成交額約１﹒５１萬億元（人
民幣．下同），較上個交易日增加５１３億或３﹒５％。
　
　　整體來看，多元金融、傳媒娛樂、銀行等板塊漲幅居前，有色金屬、保險、稀土永磁概念跌
幅居前。個股跌多漲少，滬深市場超３１００隻個股下跌。
　
　　在擴內需、促消費政策持續顯效推動下，６月ＣＰＩ五個月來首見上漲；惟ＰＰＩ同比創近
兩年最大跌幅，數據顯示企業經營環境仍顯惡劣。經濟學家認為，現階段斷言通縮結束為時尚早
。另外，市場關注美國對等關稅走勢，目前公布的部分國家稅率已接近４月公布的水平，如此高
關稅對美國及全球經濟造成的損害不容小覷。
　
　　國務院總理李強在里約熱內盧出席在巴西中資企業座談會，他強調，中國經濟完全有能力抵
御任何外部衝擊、實現長期穩健增長。中國銀行、國家電網等企業的當地負責人參加。工商銀行
（滬：６０１３９８）股價再創新高，全日收升１﹒１６％。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３９９１﹒４０　　－０﹒１８　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３４９３﹒０５　　－０﹒１３　　　　５９５９﹒６２　　
　　深證成指　　１０５８１﹒８０　－０﹒０６　　　　９０９２﹒２４　　
　　創業板指　　２１８４﹒６７　　＋０﹒１６　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　　９８３﹒１１　　－０﹒８９　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６０﹒９７　　－０﹒０６　　　　　１﹒２４　　　　
　　深證Ｂ指　　１２４２﹒９４　　＋０﹒０６　　　　　０﹒８７　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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