《Ａ股行情》滬指收跌０﹒１３％三千五未守穩，成交見１﹒５萬億

《經濟通通訊社９日專訊》滬綜指今日時隔８個月重返３５００點，可惜衝高回落，全日倒

跌０﹒１３％，終止四連升，收報３４９３﹒０５點，未能守住三千五關。深成指也跌

０﹒０６％，創業板指仍升０﹒１６％。成交放量，滬深兩市全天成交額約１﹒５１萬億元（人

民幣．下同），較上個交易日增加５１３億或３﹒５％。



整體來看，多元金融、傳媒娛樂、銀行等板塊漲幅居前，有色金屬、保險、稀土永磁概念跌

幅居前。個股跌多漲少，滬深市場超３１００隻個股下跌。



在擴內需、促消費政策持續顯效推動下，６月ＣＰＩ五個月來首見上漲；惟ＰＰＩ同比創近

兩年最大跌幅，數據顯示企業經營環境仍顯惡劣。經濟學家認為，現階段斷言通縮結束為時尚早

。另外，市場關注美國對等關稅走勢，目前公布的部分國家稅率已接近４月公布的水平，如此高

關稅對美國及全球經濟造成的損害不容小覷。



國務院總理李強在里約熱內盧出席在巴西中資企業座談會，他強調，中國經濟完全有能力抵

御任何外部衝擊、實現長期穩健增長。中國銀行、國家電網等企業的當地負責人參加。工商銀行

（滬：６０１３９８）股價再創新高，全日收升１﹒１６％。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３９９１﹒４０ －０﹒１８

上證指數 ３４９３﹒０５ －０﹒１３ ５９５９﹒６２

深證成指 １０５８１﹒８０ －０﹒０６ ９０９２﹒２４

創業板指 ２１８４﹒６７ ＋０﹒１６

科創５０ ９８３﹒１１ －０﹒８９

Ｂ股指數 ２６０﹒９７ －０﹒０６ １﹒２４

深證Ｂ指 １２４２﹒９４ ＋０﹒０６ ０﹒８７

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