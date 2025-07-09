【車企血戰】廣汽菲克資不抵債宣告破產，廣汽集團：尊重並支持

《經濟通通訊社９日專訊》廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司管理人昨日發布消息稱，根據

廣汽菲克公司的負債情況、審計報告、資產評估報告等，廣汽菲克不能清償到期債務且資產不足

以清償全部債務，也不具備重整、和解條件，宣告廣汽菲克破產。



廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）方面表示，有關事項是法院及破產管理人依

法依規推進破產程序的正常工作安排，廣汽集團將一如既往的尊重並支持法院及破產管理人的工

作。



廣汽菲克是廣汽集團和Ｓｔｅｌｌａｎｔｉｓ集團２０１０年以５０：５０的股比合資成立

，總投資約１７０億元人民幣，廣汽菲克總部位於湖南長沙，在廣州、長沙設有工廠，整車年設

計產能超３０萬輛，旗下有ＦＩＡＴ和Ｊｅｅｐ兩大汽車品牌。廣汽菲克主力Ｊｅｅｐ品牌國產

化，相繼推出自由俠、指南者、自由光等國產車型且備受認可，年度總銷量一度在２０１７年突

破２０萬輛，達到２２﹒２萬輛，但自２０１８年起銷量持續走下坡，到２０２２年全年銷量僅

得６０００多輛。有內媒指，廣汽菲克陷入困境，主要受產品競爭力下滑、股東關係不睦等因素

影響。



２０２２年７月，廣汽集團和Ｓｔｅｌｌａｎｔｉｓ共同宣布，由於廣汽菲克持續虧損，且

從２０２２年２月開始一直無法恢復生產經營，雙方協商有序終止合資公司。２０２２年１１月

，廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司新增一則破產審查案件，申請人為該公司。湖南省長沙市中

級人民法院經辦後，廣汽菲克破產一事正式塵埃落定。



據上述管理人表示，長沙中院召開的第一次債權人會議上，管理人擬訂的《破產財產分配方

案》已經獲得債權人會議表決通過。經管理人申請，２０２５年６月２７日，長沙中院已經裁定

認可。管理人將依法依規，抓緊推進本案各項收尾工作，維護廣大債權人合法權益，爭取早日按

《破產財產分配方案》完成破產財產分配工作。（ｓｌ）

