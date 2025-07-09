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AH股新聞

09/07/2025 11:38

《中國要聞》上海：七大行動推動高成長企業到２０２７年突破千家

　　《經濟通通訊社９日專訊》上海市經濟和信息化委員會發布《上海市促進高成長企業加快發
展三年行動方案（２０２５－２０２７年）》，目標到２０２７年推動高成長企業規模突破
１０００家，形成「４３２１金字塔式」培育體系，即潛力瞪羚企業達到４００家、瞪羚企業達
到３００家、潛力獨角獸企業達到２００家和獨角獸企業達到１００家，力爭培育新增２家以上
估值超百億美元獨角獸企業。
　
　　為實現上述目標，《行動方案》提出要實施七方面行動，包括「高成長企業梯度培育」行動
，「潛力瞪羚精準化服務」行動，「瞪羚企業跨越式發展」行動，「潛力獨角獸創新引領」行動
，「獨角獸企業價值躍遷」行動，「全周期發展要素賦能」行動，「營造高成長發展環境」行動

　
＊支持獨角獸企業上市、併購整合，支持跨國併購＊
　
　　其中，「獨角獸企業價值躍遷」行動提出，支持企業上市發展，將獨角獸企業納入上市培育
庫，研究推出獨角獸企業上市服務舉措，為獨角獸企業上市募投項目落地提供全方位支持。該行
動同時提出，支持資源併購整合，包括支持獨角獸企業通過兼併重組優化產業生態，促進技術進
步和自主創新；推動證券公司、資產管理公司、股權投資基金以及產業投資基金等參與企業兼併
重組，設立併購基金，向企業提供直接投資等融資支持；推動銀行開展併購貸款業務，擴大貸款
規模，合理確定貸款期限，對兼併重組後的企業實行綜合授信，支持企業跨國併購。（ｓｌ）

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