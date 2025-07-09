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AH股新聞

09/07/2025 14:28

《神州金融》湖南數十家農商行推「養老貸」助繳養老保險

　　《經濟通通訊社９日專訊》據《北京商報》報道，湖南省目前至少有４０家農商行推出專為
繳納養老保險而設的「養老貸」，即是銀行借錢給客戶繳交養老保險費，包括一筆過繳付全數
１５年的費用，或者以補繳形式提升保單級別，資金直達個人社保帳戶。
　
　　據介紹，「養老貸」貸款額度一般不超過９萬元（人民幣．下同），貸款期限一般不超過
１５年，「年齡＋貸款期限」為７５歲或以下，特惠年化利率一般在３﹒１％－３﹒４５％之間
。以從未參保為例，若想繳納最高檔每年６０００元，按繳費年限１５年計算，共需繳９萬元，
而這可在銀行全額貸款。以提檔為例，若之前每年繳納３００元養老保險，已累計繳費４５００
元，現時想提升至每年６０００元的檔次，按繳費年限１５年計算，應繳費用為９萬元，即差額
８﹒５５萬元，這筆款項可從銀行申請貸款。
　
＊退休後償還貸款本息後仍有盈餘＊
　
　　由於各地區養老金政策不同，歸還貸款後可支配的金額也有所不同。以貸款９萬元、年利率
３﹒１％為例，若客戶為邵東市戶籍，按照當前政策，６０歲辦理退休後，每月可領取養老金
８０８﹒４８元。在歸還每月６２５﹒８６元的本息後，客戶每月還能剩餘１８２﹒６２元自由
支配，比不辦理提檔補繳多領取２１﹒６２元。長沙市戶籍客戶則能支配更多資金，按現有政策
，該市退休後月領養老金包括：長沙市政府基礎養老金３０６元＋個人帳戶養老金（９００００
元╱１３９＝６４７元），即９５３元，每月還款後剩餘可支配金額約為３２７元。
　
　　報道引述分析人士指，從實際測算看，參保人退休後在償還貸款本息後仍有盈餘，能實現「
多繳多得」的正向循環。但在長達１５年的貸款周期中，參保人健康狀況、養老金政策調整等變
量難測，若借款人中途身故，剩餘債務可能轉嫁子女。更值得深思的是，當金融工具深度介入養
老保障領域，如何平衡商業屬性與社會公益，避免「以貸養老」異化為新的債務負擔，成為亟待
厘清的命題。（ｓｌ）

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