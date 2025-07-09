《中國要聞》網信辦：６月網絡謠言聚焦高考、水災、偽科普等

《經濟通通訊社９日專訊》網信辦微信公眾號「網信中國」今日發文指，今年６月網絡謠言

主要聚焦社會熱點、災情事故、偽科普等領域，造謠者通過移花接木、ＡＩ生成、偽科學包裝等

手段虛構或誇大事實，擾亂正常社會秩序。各級網信和公安部門協同聯動，多管齊下，全力整治

謠言亂象。



＊北京清理逾５０００個假「韋神」帳號＊



中央網信辦整治ＡＩ技術濫用，第一階段累計處置違規小程序、應用程序、智能體等ＡＩ產

品３５００餘款，清理違法違規信息９６萬餘條，處置帳號３７００餘個。北京６月以來累計清

理假冒仿冒「韋東奕」（北京大學數學天才、現任助理教授，網稱「韋神」）個人帳號超

５０００個，網警針對仿冒「高考扁擔女孩」的虛假帳號也依法依規予以處置。上海警方依託「

礪劍」、「淨網」系列專項行動，依法嚴厲打擊涉企有償刪帖、輿情敲詐等違法犯罪活動，有力

保護企業合法權益。此外，造謠「幼兒園發生大火３２名孩子被困」、「浙江天台縣遭遇特大暴

雨致山體滑坡」、「爆炸致５０人死亡」的３人也已分別被屬地公安依法行政拘留及處罰。



其中，多個自媒體編造「２０２５年高考答案流出」、「高考試卷」等嚴重誤導考生及家長

，「考生高考作弊家長用錢擺平」、「ＡＩ監考發現高考生作弊記０分」等謠言更是空穴來風，

擾亂招考秩序。「廣州一外賣騎手猝死」、「貴州村超被足協叫停」等謠言利用公眾對外賣群體

、對基層體育賽事的關注，無底線博眼球、引流量。



６月，全國多地進入汛期，內澇、洪水等自然災害頻發，有網民借機編造「湖南永州藍山縣

特大暴雨致汽車被沖走」、「福建南平建甌房道鎮路面嚴重積水」、「烏魯木齊南山板房溝突發

山洪」、「貴州榕江洪災造成１３人死亡２人失聯」、「雲南德宏遭遇嚴重洪災」等虛假視頻圖

文，或是誇大汛情影響，或是舊圖翻炒，嚴重誤導公眾。



＊宣揚錯誤嬰幼兒餵養知識，博主被禁言＊



部分網民則利用專業領域信息差，曲解科學概念或傳播錯誤知識。謠言「９５號汽油更耐燒

」混淆汽油標號（異辛烷比例）與燃燒效率的概念，傳播錯誤認知。謠言「暴雨時躲在車內更安

全」違背防汛自救原則，或致公眾在極端情況下做出錯誤選擇。值得關注的是，近期網上還出現

「米湯可代替母乳和奶粉餵養孩子」、「植物奶可以替代配方奶粉」、「純素食可以滿足孕期全

部營養需求」等系列謠言，打著「中醫」、「科普」旗號宣揚錯誤餵養知識，嚴重誤導母嬰群體

，宣揚該觀點的博主已因發布謠言被平台禁言。（ｓｌ）

