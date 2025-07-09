【大國博弈】外交部回應馮德萊恩批評：需要再平衡的是歐方心態

《經濟通通訊社９日專訊》歐盟委員會主席馮德萊恩周二在歐洲議會全體會議關於歐中關係

聯合辯論會上，對中國作出迄今為止最嚴厲的批評。



馮德萊恩指出，中國對俄羅斯的堅定支持正加劇歐洲的不穩定和不安全，中國實際上正在為

俄羅斯的戰爭經濟提供支持，歐方不能接受。她並指，去年中國對歐盟的貿易順差已超過

３０００億歐元，與此同時，歐洲企業在中國開展業務的難度越來越大。她又認為中國不能依賴

出口來解決國內經濟挑戰，國家補貼的產能過剩問題必須從源頭入手解決，不能簡單地轉嫁到全

球市場上。她強調，「我們需要真正的再平衡：減少市場扭曲，減少中國出口的過剩產能，並為

歐洲企業在中國提供公平、對等的准入」。



與此同時，她讚揚中國的國內生產總值短短５０年間增長了１０倍以上；昔日的鄉村被特大

城市所取代，超過８億人擺脫了貧困。中國從一個農業社會發展成為工業強國和清潔技術領導者

，從一個欠發達國家發展成為發展中國家最大的貸款國，已成為世界強國之一。



＊外交部：中歐貿易現狀不能簡單歸責某一方＊



在北京，中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上，回應馮德萊恩的言論指，需要再平衡

的是歐方的心態，而不是中歐經貿關係，又稱中俄之間的正常合作不針對第三方，也不應當受到

第三方的干擾。



毛寧指出，中歐貿易現狀是宏觀經濟環境、國際貿易條件和雙方產業結構共同作用的結果，

不能簡單地歸責給某一方。要尊重市場經濟規律，不能強買強賣。中方願意擴大自歐進口適銷對

路的優質產品，希望歐盟放寬高技術產品對華出口限制。歐盟公共採購市場遠非歐方聲稱的那樣

公平開放，實際上存在不少隱性壁壘，很多國家也曾公開批評歐盟大型採購項目偏向歐洲企業。



＊外交部：歐盟補貼亦多，產能過剩非單計產量和出口量＊



毛寧並強調，中國的補貼政策完全符合世貿組織規則，公開透明。補貼並非中國獨有，歐方

不能在補貼問題上奉行雙重標準。據不完全統計，２０２１年至２０３０年間，歐盟將提供超過

１﹒４４萬億歐元的各類補貼，截至去年底已實際發放超過３０００億歐元。衡量是否產能過剩

，不能單純以產量和出口量作為標準，否則歐洲的空客飛機和德國的汽車豈不都是產能過剩？



毛寧表示，希望歐方用更加全面、客觀和積極的態度看待雙方經貿關係，不能只誇大分歧、

不談合作，而是應通過雙向開放促推中歐經貿向上向前平衡發展，通過對話協商妥善處理貿易摩

擦，避免把具體問題擴大化、將經貿問題泛安全化。今年是中歐建交５０周年，是雙方關係承前

啟後、繼往開來的重要年份。希望歐方真正樹立更加客觀理性的對華認知，奉行更加積極務實的

對華政策。希望歐方認識到，當下需要再平衡的是歐方的心態，而不是中歐經貿關係。當前動盪

形勢下，希望歐方同中方相向而行，加強互利合作，妥處分歧摩擦，推動中歐關係持續健康穩定

發展。（ｓｌ）

