【聚焦數據】６月ＣＰＩ同比轉升０﹒１％勝預期，ＰＰＩ跌幅擴

《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，２０２５年６月，全國居民消費價格

（ＣＰＩ）同比上漲０﹒１％，優於預期的持平，扭轉此前連續四個月同比下滑局面，且是今年

１月以來新高，５月為下跌０﹒１％。其中，城市上漲０﹒１％，農村下降０﹒２％；食品價格

下降０﹒３％，非食品價格上漲０﹒１％；消費品價格下降０﹒２％，服務價格上漲０﹒５％。

上半年，全國居民消費價格比上年同期下降０﹒１％。



６月，全國居民消費價格環比下降０﹒１％，符合預期，跌幅較５月略收窄０﹒１個百分點

。其中，城市下降０﹒１％，農村持平；食品價格下降０﹒４％，非食品價格持平；消費品價格

下降０﹒１％，服務價格持平。



＊ＰＰＩ同比下降３﹒６％遜預期，創近兩年低＊



２０２５年６月，全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比下降３﹒６％，遜於預期的下跌

３﹒２％，跌幅較５月擴大０﹒３個百分點，並創２０２３年７月以來近兩年新低；環比則下降

０﹒４％；工業生產者購進價格同比下降４﹒３％，環比下降０﹒７％。上半年，工業生產者出

廠價格比上年同期下降２﹒８％，工業生產者購進價格下降２﹒９％。（ｓｌ）



