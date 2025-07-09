  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

09/07/2025 09:33

【聚焦數據】６月ＣＰＩ同比轉升０﹒１％勝預期，ＰＰＩ跌幅擴

　　《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，２０２５年６月，全國居民消費價格
（ＣＰＩ）同比上漲０﹒１％，優於預期的持平，扭轉此前連續四個月同比下滑局面，且是今年
１月以來新高，５月為下跌０﹒１％。其中，城市上漲０﹒１％，農村下降０﹒２％；食品價格
下降０﹒３％，非食品價格上漲０﹒１％；消費品價格下降０﹒２％，服務價格上漲０﹒５％。
上半年，全國居民消費價格比上年同期下降０﹒１％。
　
　　６月，全國居民消費價格環比下降０﹒１％，符合預期，跌幅較５月略收窄０﹒１個百分點
。其中，城市下降０﹒１％，農村持平；食品價格下降０﹒４％，非食品價格持平；消費品價格
下降０﹒１％，服務價格持平。
　
＊ＰＰＩ同比下降３﹒６％遜預期，創近兩年低＊
　
　　２０２５年６月，全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比下降３﹒６％，遜於預期的下跌
３﹒２％，跌幅較５月擴大０﹒３個百分點，並創２０２３年７月以來近兩年新低；環比則下降
０﹒４％；工業生產者購進價格同比下降４﹒３％，環比下降０﹒７％。上半年，工業生產者出
廠價格比上年同期下降２﹒８％，工業生產者購進價格下降２﹒９％。（ｓｌ）
　　

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 特朗普宣布對進口銅徵收50%關稅，期銅飆至歷史新...

09/07/2025 09:57

關稅戰

特朗普的關稅戰談判意在脫中

08/07/2025 15:20

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，PAObank開戶定存優惠1個月...

06/07/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處