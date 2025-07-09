【數據解讀】ＣＰＩ創五個月高，統計局：工業消費品價格回升影響

《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，６月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲

０﹒１％，略優於預期的持平，扭轉此前連續四個月同比下滑局面，且是今年１月以來五個月新

高，５月為下跌０﹒１％。環比則下降０﹒１％，符合預期，跌幅較５月略收窄０﹒１個百分點

。核心ＣＰＩ更創１４個月新高。



＊新能源車價格同比降２﹒５％，降幅２６個月最小＊



國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，ＣＰＩ同比由降轉漲主要受工業消費品價

格有所回升影響。工業消費品價格同比降幅由上月的１﹒０％收窄至０﹒５％，對ＣＰＩ同比的

下拉影響比上月減少約０﹒１８個百分點。其中，受國際大宗商品價格變動影響，金飾品和鉑金

飾品價格同比分別上漲３９﹒２％和１５﹒９％，合計影響ＣＰＩ同比上漲約０﹒２１個百分點

；促消費政策效應持續顯現，文娛耐用消費品、家用紡織品和家用器具價格同比分別上漲

２﹒０％、２﹒０％和１﹒０％；汽車價格降幅逐步收窄，燃油小汽車和新能源小汽車價格本月

同比分別下降３﹒４％和２﹒５％，降幅分別為近２８個月和２６個月最小。



＊核心ＣＰＩ同比漲０﹒７％創１４個月新高＊



食品價格降幅略有收窄。食品價格同比下降０﹒３％，降幅比上月收窄０﹒１個百分點，其

中牛肉價格結束２８個月連續下降，轉為上漲２﹒７％；豬肉價格下降８﹒５％，為連續上漲後

首次轉降。服務價格上漲０﹒５％，漲幅保持穩定。扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比繼續

回升，上漲０﹒７％，漲幅比上月擴大０﹒１個百分點，創近１４個月以來新高。



＊高溫多雨，食品價格環比降幅小於季節性水平＊



ＣＰＩ環比方面，受高溫、降雨較常年同期偏多影響，食品價格環比下降０﹒４％，降幅小

於季節性水平０﹒５個百分點。工業消費品價格由降轉漲。受國際油價變動影響，汽油價格環比

由上月下降３﹒８％轉為上漲０﹒４％，帶動能源價格由上月下降１﹒７％轉為上漲０﹒１％。

扣除能源的工業消費品價格環比上漲０﹒１％，其中受金價處於高位替代需求增加影響，鉑金飾

品價格上漲１２﹒６％，為近１０年月環比最大漲幅。服務價格穩中有漲。其中，畢業季房屋租

賃需求有所增加，房租價格上漲０﹒１％。（ｓｌ）



