【數據解讀】統計局：治理低價無序競爭力度增，拉升整車製造價格

《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比下降

３﹒６％，遜於預期的下跌３﹒２％，跌幅較５月擴大０﹒３個百分點，並創２０２３年７月以

來近兩年新低；環比則下降０﹒４％。工業生產者購進價格同比下降４﹒３％，環比下降

０﹒７％。上半年，ＰＰＩ比上年同期下降２﹒８％，工業生產者購進價格下降２﹒９％。



國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，受環比下降及對比基數變動影響，ＰＰＩ

同比降幅擴大，但隨著各項宏觀政策加力實施，部分行業供需關係有所改善，價格呈企穩回升態

勢。



一是全國統一大市場建設縱深推進帶動部分行業價格同比降幅收窄。治理企業低價無序競爭

力度加大，落後產能退出和產品品質提升逐步推進，汽柴油車整車製造、新能源車整車製造價格

環比分別上漲０﹒５％和０﹒３％，同比降幅比上月分別收窄１﹒９個和０﹒４個百分點；光伏

設備及電子元器件製造價格同比下降１０﹒９％，降幅收窄１﹒２個百分點；鋰離子電池製造價

格同比下降４﹒８％，降幅收窄０﹒２個百分點。



＊耐用消費品價格同比降幅收窄，高技術行業價格漲＊



二是提振消費相關政策加力擴圍帶動部分生活資料價格同比回升。內需潛力持續釋放，高品

質生活需求增加，生活資料中一般日用品和衣著價格同比分別上漲０﹒８％和０﹒１％；耐用消

費品價格下降２﹒７％，降幅比上月收窄０﹒６個百分點。從行業看，工藝美術及禮儀用品製造

價格同比上漲１３﹒１％，絹紡和絲織加工價格上漲１﹒２％，體育用品製造價格上漲０﹒７％

。家用制冷電器具製造、家用美容保健護理電器具製造、電視機製造價格同比降幅比上月分別收

窄０﹒８個、０﹒５個和０﹒３個百分點。



三是新動能積聚帶動部分高技術行業價格同比上漲。中國加快培育新質生產力，創新引領作

用不斷增強，高端製造、智能製造、數字經濟等新動能持續發展壯大，集成電路封裝測試系列價

格同比上漲３﹒１％，可穿戴智能設備製造價格上漲１﹒４％，微波通信設備價格上漲１﹒３％

，航空航天器及設備製造價格上漲１﹒１％，服務器價格上漲０﹒９％，微特電機及組件製造價

格上漲０﹒６％。



＊高溫多雨影響房地產施工，相關行業環比價格降＊



ＰＰＩ環比下降０﹒４％，降幅與上月相同。影響ＰＰＩ環比下降的主要原因：一是國內部

分原材料製造業價格季節性下行。夏季高溫雨水天氣增多，影響部分房地產、基建項目施工進度

，疊加鋼材、水泥等供給相對充足，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降１﹒８％，非金屬礦物

製品業價格下降１﹒４％，合計影響ＰＰＩ環比下降約０﹒１８個百分點。



二是綠電增加帶動能源價格下降。夏季到來，西北地區太陽能、風力發電及西南地區水力發

電增多，使整體發電成本有所降低，電力熱力生產和供應業價格下降０﹒９％；同時綠電對火電

的替代作用增強，電煤需求減少，加之煤炭生產保持穩定，電廠、港口存煤充足，煤炭加工價格

下降５﹒５％，煤炭開採和洗選業價格下降３﹒４％。上述３個行業合計影響ＰＰＩ環比下降約

０﹒１５個百分點。



＊國際貿易環境影響，出口佔比較高行業價格環比降＊



三是一些出口佔比較高的行業價格承壓。全球貿易增長放緩，國際貿易環境的不確定性影響

企業出口預期，中國一些出口佔比較高的行業價格下行壓力加大，計算機通信和其他電子設備製

造業價格下降０﹒４％，電氣機械和器材製造業價格下降０﹒２％，紡織業價格下降０﹒２％。

（ｓｌ）



