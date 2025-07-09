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AH股新聞

09/07/2025 13:00

【ＦＯＣＵＳ】谷生育連環出招，天水血鉛警示信任赤字

　　【ＦＯＣＵＳ】繼「國家級育兒補貼」榮登近期熱話後，國家衛健委、發改委等７部門再接
再厲，周二（８日）印發意見，加快發展「１＋Ｎ」托育服務體系。前者出錢，後者出力，意圖
不言而喻
－－改善超低生育率，實現適度生育水平。不過，對比亞洲鄰國的「利誘」，再聯想近日甘肅天
水幼兒血鉛異常事件，人口負增長軟著陸仍挑戰重重。
　
＊全國範圍育兒補貼駛入直路＊
　
　　當印度人口２０５０年料突破１７億，中國人口屆時卻大概率跌破１２億。面對老齡化、少
子化的兩頭夾擊，長者數量與日俱增固然不可逆，但完善生育支持政策和激勵機制，遲到必定好
過無到。
　
　　去年１０月國務院辦公廳、今年３月政府工作報告先後提及「建立生育補貼制度」、「發放
育兒補貼」，終於駛入直路。全國範圍的嬰幼兒（３歲以下）基礎補貼標準，據報為每孩每年
３６００元人民幣。倘若屬實，據機構測算，相當於主要城市４個月的公立幼兒園費用。
　
　　相比之下，新加坡２月預算案提出，為一孩、二孩家庭提供１﹒１萬新幣（約６﹒１萬人民
幣）現金獎勵，另有育兒戶口起步津貼、新生兒保健儲蓄補助金各５０００新幣。而２０２４年
宣布「人口緊急狀態」的韓國，去年起為每名新生兒提供的現金支持，到８歲前累計可達
２９６０萬韓元（約１５﹒４萬人民幣）。
　
＊新增托位倒逼更高安全保障＊
　
　　拼現金補貼或難看齊新加坡、韓國等發達國家，那麼基礎育兒服務又如何？眼見內地幼兒園
去年錄得２﹒１萬間關閉大潮，惟看顧３歲以下幼兒的托位，卻既少又貴。為此，七部門於最新
意見提出，今年要實現新增托育機構、幼兒園托班、僱主辦托等普惠性托位６６萬個。
　
　　由此衍生的另一焦慮是，當孩子既無自保之力又難言遭遇，父母是否放心將稚嫩孩童託付他
人？就在近日，甘肅天水幼稚園被曝以稀釋後的彩繪顏料製作食品，令２３３名幼兒血鉛異常。
盡管園長、投資人等８人已遭刑拘，但「顏料做食品」、「本地檢測結果正常，異地檢測嚴重超

」等種種匪夷所思，勢倒逼監管層就托兒等制定更高安全保障、更嚴懲罰機制。
　
　　某種程度而言，不願生孩子的年輕人，恰恰是「對下一代負責」的一代，唯有當「生育信心
赤字」獲生活安全網織補、被教育公平托舉、被代際正義照亮，人口高質量發展才能超越傳統「
補貼－生育率」的功利叙事。

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