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AH股新聞

09/07/2025 18:00

【數據前瞻】機構料６月新增貸環比增兩倍社融漲六成，Ｍ２增速擴

　　《經濟通通訊社９日專訊》中國人民銀行即將公布６月新增貸、社會融資等數據。《路透》
綜合近３０家機構預測中值顯示，當前中國經濟呈現弱修復態勢，有效需求不足及地方政府隱性
債務置換等影響下，預計６月新增人民幣貸款１﹒８萬億元（人民幣．下同），同比（２﹒１３
萬億元）下滑逾一成，但較５月（６２００億元）則環比增近兩倍。
　
　　同時，政府債發行延續快節奏，６月新增政府債發行達到１﹒４萬億元，仍為支撐社融增長
的主要驅動力，預計當月社會融資規模增量為３﹒６５萬億元，較去年同期（３２９８５億元）
增長一成，環比（２﹒２９萬億元）則大增近六成。另外，廣義貨幣供應量（Ｍ２）同比增速料
為８﹒１％，較５月加快０﹒２個百分點，較去年同期則加快１﹒９個百分點。
　
＊浙商證券：企業中長期貸款料表現較弱＊
　
　　浙商證券報告稱，當前中國經濟弱修復，需求側消費、基建、地產投資等內需相對承壓，出
口的不確定性升溫，內生資金需求仍有待修復。報告並指出，６月信貸同比仍將受企業端信貸需
求的制約，同時受地方政府債化債影響，企業中長期貸款料表現較弱。同時，從票據利率角度看
，６月票據－同業存單利差（６個月）仍處於低位運行，或體現信貸體量不及預期。
　
　　社融增長方面，浙商證券報告稱，預計６月社融新增３﹒８萬億元，同比多增約５４００億
元，對應增速提升０﹒１個百分點至８﹒８％；其中，直接融資方面，預計社融同比支撐項主要
來自於政府債券，高頻數據顯示６月政府債券淨融資規模約１﹒３９萬億，同比多增近６２５８
億。
　
＊花旗：樓市仍困頓，拖累私營部門信貸需求＊
　
　　花旗最新點評預計，６月新增社融３﹒４萬億元，其中１﹒４萬億元來自政府債融資的貢獻
，新增貸款為１﹒８萬億元。花旗稱，全月票據利率走低表明，企業盈利能力疲弱和房地產市場
仍困頓都拖累私營部門的信貸需求。
　
　　另外，６月Ｍ２增速有望邊際改善。光大證券報告認為，６月政府存款、非銀存款向居民、
企業端轉移，推動Ｍ２環比增長，疊加去年同期整頓存款「手工補息」影響下基數偏低，預計６
月Ｍ２增速有望達８％以上。（ｓｌ）

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