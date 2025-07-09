《中國要聞》國辦：加力落實擴崗補助，擴大以工代賑範圍和規模

《經濟通通訊社９日專訊》國務院辦公廳印發《關於進一步加大穩就業政策支持力度的通知

》，從支持企業穩定就業崗位、激勵企業擴崗吸納就業、做好技能培訓提升就業能力、優化就業

服務促進匹配、強化就業援助兜牢底線、開展就業監測防範風險、切實加強組織保障共七方面提

出總共十九條舉措，具體包括對企業擴大穩崗擴崗專項貸款支持範圍，加力落實一次性擴崗補助

；指導地方加大以工代賑實施力度；加大重點群體培訓力度，鼓勵技工院校招收相關失業人員等

。



＊企業失業保險穩崗返還比例最高提至９０％＊



《通知》明確，擴大穩崗擴崗專項貸款支持範圍，深化政銀合作，優化業務流程，進一步提

升貸款便利程度。提高相關企業失業保險穩崗返還比例，中小微企業返還比例由不超過企業及其

職工上年度實際繳納失業保險費的６０％最高提至不超過９０％，大型企業返還比例由不超過

３０％最高提至不超過５０％。相關企業生產經營確有困難的，可按規定申請階段性緩繳養老保

險、失業保險、工傷保險單位繳費部分。



《通知》又明確，加力落實一次性擴崗補助。對吸納１６－２４歲登記失業青年就業，與其

簽訂勞動合同並按規定為其足額繳納失業保險費、工傷保險費、職工基本養老保險費３個月以上

的企業和社會組織，按照每人不超過１５００元人民幣的標準發放一次性擴崗補助，政策執行期

限至２０２５年１２月底。



此外，《通知》明確，擴大以工代賑政策覆蓋範圍和項目實施規模，指導地方在縣域範圍內

謀劃實施一批城鄉融合發展中小型基礎設施建設項目和農業農村中小型基礎設施建設項目，充分

挖掘工程建設、服務保障、建後管護等各環節用工崗位，廣泛吸納相關失業人員、返鄉農民工等

群體就業。



＊支持展開在崗培訓、失業人員職業技能培訓等＊



《通知》同時明確，支持企業通過組織職工在崗培訓等多種方式穩定職工隊伍；深入實施「

技能照亮前程」培訓行動，優先組織相關失業人員開展職業技能培訓；鼓勵各地將相關失業人員

中有提升技能意願的青年、農民工納入技工院校招生範圍，適當放寬招生年齡限制，幫助提升職

業技能；指導技工院校開設先進製造業、生活服務業等領域急需緊缺專業，鼓勵技工院校與企業

合作開展訂單定向培養班、企業冠名班培養。（ｓｌ）

