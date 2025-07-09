【關稅戰】瑞銀：美國關稅影響新興市場股市表現

《環富通基金頻道９日專訊》瑞銀發表報告，認為美國關稅措施仍會影響新興市場股市表現

，重點如下：



１﹒ 美國總統特朗普簽署行政命令，將原定７月９日到期的關稅延期至８月１日。同時向１４

個國家發出新的互惠關稅稅率通知，包括日本（新稅率２５％對比２４％）、韓國（２５％對比

２５％）、南非（３０％對比３０％）、印尼（３２％對比３２％）、馬來西亞（２５％對比

２４％）和泰國（３６％對比３６％）。



２﹒ 新興市場股票尚未完全反映關稅風險。ＭＳＣＩ新興市場指數成份股中超過３５％的

收入來自出口，其中１３％來自美國。目前１６％的加權平均關稅可能上升至２１％，遠高於

２０２４年的２﹒４％。



３﹒ 瑞銀對新興市場和亞太區進行的壓力測試顯示，關稅和經濟放緩對企業盈利的整體影

響為６－９％。然而過去三個月，新興市場每股盈利僅下調３％。



４﹒ 在東盟地區，馬來西亞和印尼受影響相對較小，瑞銀對這兩個市場持「增持」評級。

泰國可能最受影響，出口佔ＧＤＰ的８％，且關稅率較高。



５﹒ 瑞銀維持對中國的「增持」評級，認為關稅影響已見頂。對印度持「中性」評級，雖

具防禦性但估值偏高。這兩個市場相對較少受到關稅風險影響。



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