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AH股新聞

09/07/2025 13:36

【關稅戰】瑞銀：美國關稅影響新興市場股市表現

　　《環富通基金頻道９日專訊》瑞銀發表報告，認為美國關稅措施仍會影響新興市場股市表現
，重點如下：
　
１﹒　美國總統特朗普簽署行政命令，將原定７月９日到期的關稅延期至８月１日。同時向１４
個國家發出新的互惠關稅稅率通知，包括日本（新稅率２５％對比２４％）、韓國（２５％對比
２５％）、南非（３０％對比３０％）、印尼（３２％對比３２％）、馬來西亞（２５％對比
２４％）和泰國（３６％對比３６％）。
　
　　２﹒　新興市場股票尚未完全反映關稅風險。ＭＳＣＩ新興市場指數成份股中超過３５％的
收入來自出口，其中１３％來自美國。目前１６％的加權平均關稅可能上升至２１％，遠高於
２０２４年的２﹒４％。
　
　　３﹒　瑞銀對新興市場和亞太區進行的壓力測試顯示，關稅和經濟放緩對企業盈利的整體影
響為６－９％。然而過去三個月，新興市場每股盈利僅下調３％。
　
　　４﹒　在東盟地區，馬來西亞和印尼受影響相對較小，瑞銀對這兩個市場持「增持」評級。
泰國可能最受影響，出口佔ＧＤＰ的８％，且關稅率較高。
　
　　５﹒　瑞銀維持對中國的「增持」評級，認為關稅影響已見頂。對印度持「中性」評級，雖
具防禦性但估值偏高。這兩個市場相對較少受到關稅風險影響。
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

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