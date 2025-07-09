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AH股新聞

09/07/2025 07:52

《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社９日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日「滬股通」及「深股通」首十
大成交活躍股如下：
　
　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　工業富聯　（６０１１３８）　　１１１０﹒６５
　　貴州茅台　（６００５１９）　　１０１０﹒１１
　　招商銀行　（６０００３６）　　　９１６﹒６１
　　長江電力　（６００９００）　　　７６７﹒６０
　　恒瑞醫藥　（６００２７６）　　　６５１﹒０６
　　賽力斯　　（６０１１２７）　　　６１８﹒５６
　　劍橋科技　（６０３０８３）　　　５７４﹒８５
　　隆基綠能　（６０１０１２）　　　５６０﹒２８
　　浦發銀行　（６０００００）　　　４８２﹒４９
　　中國平安　（６０１３１８）　　　４４９﹒４８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　寧德時代　（３００７５０）　　１６６１﹒０２
　　陽光電源　（３００２７４）　　１３８２﹒０７
　　勝宏科技　（３００４７６）　　１１７１﹒０７
　　東方財富　（３０００５９）　　１１３４﹒０７
　　新易盛　　（３００５０２）　　１１１５﹒６７
　　中際旭創　（３００３０８）　　１０１３﹒２８
　　滬電股份　（００２４６３）　　　９２８﹒０３
　　比亞迪　　（００２５９４）　　　８７５﹒０６
　　立訊精密　（００２４７５）　　　８２０﹒４２
　　天孚通信　（３００３９４）　　　８１１﹒３７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

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