《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社９日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日「滬股通」及「深股通」首十

大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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工業富聯 （６０１１３８） １１１０﹒６５

貴州茅台 （６００５１９） １０１０﹒１１

招商銀行 （６０００３６） ９１６﹒６１

長江電力 （６００９００） ７６７﹒６０

恒瑞醫藥 （６００２７６） ６５１﹒０６

賽力斯 （６０１１２７） ６１８﹒５６

劍橋科技 （６０３０８３） ５７４﹒８５

隆基綠能 （６０１０１２） ５６０﹒２８

浦發銀行 （６０００００） ４８２﹒４９

中國平安 （６０１３１８） ４４９﹒４８

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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寧德時代 （３００７５０） １６６１﹒０２

陽光電源 （３００２７４） １３８２﹒０７

勝宏科技 （３００４７６） １１７１﹒０７

東方財富 （３０００５９） １１３４﹒０７

新易盛 （３００５０２） １１１５﹒６７

中際旭創 （３００３０８） １０１３﹒２８

滬電股份 （００２４６３） ９２８﹒０３

比亞迪 （００２５９４） ８７５﹒０６

立訊精密 （００２４７５） ８２０﹒４２

天孚通信 （３００３９４） ８１１﹒３７

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（以上數字取小數點後兩個位）



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