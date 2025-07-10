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AH股新聞

10/07/2025 16:04

《駐京專電》商務部：過剩的不是中國產能，是歐方的過度焦慮

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》中國商務部召開例行發布會，新聞發言人
何咏前表示就歐盟領導人涉華產能過剩相關言論回應表示，首先，衡量是否產能過剩，不能單純
以產量和出口量作為標準。其次，中國新能源產業從全球視角和中長期看，並不存在所謂產能過
剩，反而有產能缺口，歐方指責毫無道理。再次，中方一直在按照市場經濟規律推動傳統產業轉
型升級，努力使內需成為拉動經濟增長的主動力和穩定錨。最後，中國的綠色產品非但沒有衝擊
歐盟市場，反而助力歐盟綠色轉型，令歐盟產業和消費者受益。因此，過剩的不是中國的產能，
恐怕是歐方因為長期研發投入不足、產業競爭力下降而引發的過度焦慮。
　
　　何咏前表示，今年是中歐建交５０周年，中歐之間將有重要高層交往議程，希望歐方不帶情
緒和偏見地看待雙方經貿關係，少指責，多溝通，少保護。多開放，少焦慮，多行動，凡事多商
量，少去貼標籤，中方願與歐方一道，以中歐建交５０周年為契機，相互擴大雙向市場準入，加
強政府採購和出口管制對話，深化產供鏈合作，推動世貿組織改革，支持世貿組織就產業補貼政
策開展討論，為全球氣變治理展現更多大國擔當，為構建開放型世界經濟，注入更多穩定性確定
性和正能量。
　
　　她又表示，事實上，歐方領導人的有關言論並未如實反映中歐經貿關係現狀，也未反映雙方
經貿主管部門對話溝通取得的積極進展。關於市場準入，中國始終堅持擴大高水平，對外開放，
已經全面取消製造業領域外資準入限制措施，並主動通過進博會等平台擴大自歐進口，為歐盟企
業帶來更多市場機會。反觀歐盟，近年來，以公平貿易之名，行保護主義之實，濫用貿易救濟工
具，並利用國際經貿規則空白，創制與世貿組織基本原則和自由貿易精神不符的單邊工具，頻繁
對中國企業發起外國補貼等調查，市場開放程度不斷倒退，營商環境持續惡化。

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