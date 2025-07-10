《駐京專電》回應歐盟指責中國補貼，商務部：搞雙重標準苛求他人

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》歐盟委員會主席馮德萊恩近日發表演講，

指責中國市場准入、補貼、政府採購、出口管制、產能過剩等問題。商務部新聞發言人何咏前在

例行發布會回應稱，歐方搞雙重標準，苛求他人，疏於律己。



何咏前指出，歐盟歷史上就是補貼大戶，對飛機農業等領域補貼都被世貿組織裁定為違規，

近年來，歐方非但沒有糾正錯誤做法，反而變本加厲，不斷加大補貼力度，據不完全統計，近

２０２１年到２０３０年間，歐盟就計劃提供超過１﹒４４萬億歐元的各類補貼，成員國提供的

補貼更是層出不窮，高達數千億歐元，關於政府採購，歐盟公共採購市場遠非歐方所標榜的那樣

，公平開放，實際上存在不少隱性壁壘，甚至出台政策鼓勵購買歐洲貨，受到很多國家公開批評

，歐方還利用國際採購工具，採取措施限制中國企業和產品，參與其醫療器械公共採購，正是在

這種背景下，中方才不得不採取對等反制措施，維護中國企業正當利益。



＊稀土等出口，中方已為歐洲企業設加快審批通道＊



關於出口管制，何咏前表示，中方已多次強調，中方的出口管制是審慎適度的，納入出口管

制的物項，遠遠少於歐盟，中國對稀土相關物項實施出口管制是依法依規的，專門為歐洲企業建

立了加快審批的綠色通道，歐方非但沒有贊賞中方所做的努力反而對中方橫加指責，更過分的是

，歐盟高技術出口管制審批拖沓，程序繁榮，嚴重影響中歐中歐產供鏈穩定。



歐盟委員會主席馮德萊恩周二在歐洲議會全體會議關於歐中關係聯合辯論會上，對中國作出

迄今為止最嚴厲的批評。她指，中國對俄羅斯的堅定支持正加劇歐洲的不穩定和不安全，中國實

際上正在為俄羅斯的戰爭經濟提供支持，歐方不能接受。去年中國對歐盟的貿易順差已超過

３０００億歐元，與此同時，歐洲企業在中國開展業務的難度越來越大。她又認為中國不能依賴

出口來解決國內經濟挑戰，國家補貼的產能過剩問題必須從源頭入手解決，不能簡單地轉嫁到全

球市場上。

