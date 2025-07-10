《駐京專電》回應黃仁勳下周到中國，商務部：沒可以提供信息

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》報道稱，英偉達的首席執行官黃仁勳計劃
於下周到訪中國，並參加中國國際供應鏈促進博覽會，在此期間黃仁勳還計劃與包括商務部部長
在內的中國政府高級官員會面，商務部新聞發言人何咏前表示，「關於你提的這個問題，目前我
沒有可以提供的信息。」
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10/07/2025 16:15
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