《駐京專電》回應黃仁勳下周到中國，商務部：沒可以提供信息

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》報道稱，英偉達的首席執行官黃仁勳計劃

於下周到訪中國，並參加中國國際供應鏈促進博覽會，在此期間黃仁勳還計劃與包括商務部部長

在內的中國政府高級官員會面，商務部新聞發言人何咏前表示，「關於你提的這個問題，目前我

沒有可以提供的信息。」

