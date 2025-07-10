《駐京專電》劉國中北京調研：實現農業科技自立自強，建農業強國

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》國務院副總理劉國中９日北京調研。他強

調，深入實施藏糧於地、藏糧於技戰略，加快農業關鍵核心技術攻關，推動科技創新和產業創新

深度融合，實現高水平農業科技自立自強，為推進鄉村全面振興、加快建設農業強國提供有力科

技支撐。



劉國中來到北京市平谷區，深入數智農場、農業科創中心、種業企業、農業產業園、為農服

務中心等，實地了解農業科技創新及成果轉化、新品種培育、設施農業和高標準農田建設等情況

。他強調，要聚焦農業機械化短板，加強先進適用農機具研發推廣，積極探索設施農業、植物工

廠、合成生物等現代生產模式，不斷提高農業生產效率和效益。要大力推進糧油作物大面積單產

提升行動，加強各類技術集成應用和高標準農田建設，促進糧食和重要農產品穩產高產。要積極

推動大數據、人工智能等先進技術在農業領域的應用，以數字化賦能現代農業發展。



劉國中強調，要集聚科研機構、高校、企業等各方資源力量，強化高水平農業科研平台支撐

作用，構建協同高效的農業科技創新協同攻關體系，提升創新整體效能。要突出產業化導向，積

極發揮農業科技推廣體系作用，加快發展面向小農戶的農業科技服務，打通科技成果應用「最後

一公里」，促進農業增效和農民增收。

