【聚焦數據】北京６月ＰＰＩ同比降１﹒７％，降幅小於全國水平

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》北京市統計局發布，６月份，北京工業生

產者出廠價格（ＰＰＩ）同比和環比分別下降１﹒７％和０﹒３％；與全國ＰＰＩ同比下降

３﹒６％、環比下降０﹒４％的趨勢相比，北京的降幅略小；６月北京工業生產者購進價格同比

和環比分別下降２﹒３％和０﹒３％。



６月份，北京市調查的３４個工業行業大類中，１１個行業出廠價格同比上漲，２１個行業

下降，２個行業持平。生產資料出廠價格同比下降１﹒３％。其中，採掘類下降４﹒９％，原材

料類下降１﹒３％，加工類下降１﹒１％。生活資料出廠價格同比下降２﹒８％。其中，耐用消

費品類下降５﹒８％，衣著類下降４﹒１％，食品類下降０﹒１％；一般日用品類上漲４﹒３％

。



工業生產者購進價格中，黑色金屬材料類價格同比下降８﹒９％，農副產品類下降６﹒０％

，建築材料及非金屬類下降３﹒４％，燃料、動力類下降３﹒１％，木材及紙漿類下降２﹒４％

，化工原料類下降１﹒９％，其它工業原材料及半成品類下降０﹒９％；有色金屬材料及電線類

上漲４﹒１％；紡織原料類持平。

