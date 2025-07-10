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AH股新聞

10/07/2025 12:12

【聚焦數據】北京６月ＰＰＩ同比降１﹒７％，降幅小於全國水平

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》北京市統計局發布，６月份，北京工業生
產者出廠價格（ＰＰＩ）同比和環比分別下降１﹒７％和０﹒３％；與全國ＰＰＩ同比下降
３﹒６％、環比下降０﹒４％的趨勢相比，北京的降幅略小；６月北京工業生產者購進價格同比
和環比分別下降２﹒３％和０﹒３％。
　
　　６月份，北京市調查的３４個工業行業大類中，１１個行業出廠價格同比上漲，２１個行業
下降，２個行業持平。生產資料出廠價格同比下降１﹒３％。其中，採掘類下降４﹒９％，原材
料類下降１﹒３％，加工類下降１﹒１％。生活資料出廠價格同比下降２﹒８％。其中，耐用消
費品類下降５﹒８％，衣著類下降４﹒１％，食品類下降０﹒１％；一般日用品類上漲４﹒３％

　
　　工業生產者購進價格中，黑色金屬材料類價格同比下降８﹒９％，農副產品類下降６﹒０％
，建築材料及非金屬類下降３﹒４％，燃料、動力類下降３﹒１％，木材及紙漿類下降２﹒４％
，化工原料類下降１﹒９％，其它工業原材料及半成品類下降０﹒９％；有色金屬材料及電線類
上漲４﹒１％；紡織原料類持平。

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