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AH股新聞

10/07/2025 12:12

【聚焦數據】北京６月ＣＰＩ同比降０﹒４％，持平上月

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》北京市統計局公布，２０２５年６月份北
京ＣＰＩ同比下降０﹒１％，降幅與上月持平；ＣＰＩ環比下降０﹒４％，降幅比上月擴大
０﹒２個百分點。
　
＊鮮果價格同比漲１１﹒５％，豬肉和雞蛋價格下降９％和７﹒８％＊
　
　　從同比看，ＣＰＩ同比下降０﹒１％，降幅與上月持平。其中，食品價格由上月下降
１﹒１％轉為上漲０﹒７％。食品中，鮮果、鮮菜和水產品價格分別上漲１１﹒５％、４﹒０％
和３﹒７％，豬肉和雞蛋價格分別下降９﹒０％和７﹒８％。非食品價格下降０﹒２％。非食品
中，服務價格由上月上漲０﹒４％轉為下降０﹒１％，其中，在外住宿、旅行社收費和飛機票價
格分別下降８﹒９％、７﹒１％和６﹒９％；工業消費品價格下降０﹒４％，其中，汽、柴油價
格分別下降１１﹒１％和１２﹒０％，新能源小汽車和燃油小汽車價格分別下降５﹒８％和
３﹒５％，金飾品價格上漲４０﹒６％。
　
＊６月居民旅遊出行熱度較５月下降＊
　
　　從環比看，ＣＰＩ環比下降０﹒４％，降幅比上月擴大０﹒２個百分點。其中，食品價格下
降１﹒４％，降幅比上月擴大１﹒１個百分點。食品中，荔枝、桃、西瓜等應季水果大量上市，
鮮果價格由上月上漲５﹒９％轉為下降６﹒６％；肉蛋市場供應充足，且逐步進入消費淡季，豬
肉和雞蛋價格分別下降１﹒１％和３﹒１％；鮮菜和水產品價格均上漲０﹒１％。非食品價格下
降０﹒３％，降幅比上月擴大０﹒１個百分點。非食品中，服務價格下降０﹒３％，降幅比上月
擴大０﹒２個百分點，其中，６月份居民旅遊出行熱度較５月份有所下降，飛機票、在外住宿和
旅行社收費價格分別下降８﹒９％、４﹒３％和３﹒３％；工業消費品價格下降０﹒２％，降幅
比上月收窄０﹒３個百分點，其中，受國際原油市場價格波動影響，汽、柴油價格由降轉升，分
別上漲０﹒３％和０﹒４％；大型家用器具價格下降０﹒１％，降幅比上月收窄１﹒９個百分點
；金飾品價格下降１﹒２％。

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