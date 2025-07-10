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AH股新聞

10/07/2025 15:39

【關稅戰】回應８月初經貿會談，商務部：目前中美多層級保持溝通

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》中國商務部召開例行發布會，就美國商務
部部長盧特尼克表示他可能會在８月初與中方談判代表會面，商務部新聞發言人何咏前表示，今
年５月以來，在中美兩國元首共識指引下，雙方經貿團隊在日內瓦和倫敦舉行了經貿高層會談，
達成了日內瓦共識和倫敦框架，並抓緊落實有關成果，穩定了兩國經貿關係，目前雙方在多個層
級就經貿領域各自關切保持密切溝通，希望美方與中方相向而行，本著相互尊重，和平共處，發
揮好中美經貿磋商機制作用，繼續加強對話溝通，以實際行動維護和落實好兩國元首通話重要共
識，共同推動中美經貿關係穩定健康可持續發展，為世界經濟發展注入更多確定性和穩定性。
　
　　美國商務部長盧特尼克接受《ＣＮＢＣ》專訪時表示，中國對批准美國稀土磁鐵許可證上處
理得非常迅速，美國對此感到滿意，美方也恢復乙烷、飛機零件、軟體產品等出口。美方評估雙
方貿易關係「暫時穩定」，為重啟談判奠定基礎。他希望在８月初能就更大規模的貿易議題舉行
會談，「到時我會和財政部長貝森特、貿易代表格里爾一起前往，會晤中國代表官員。」

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