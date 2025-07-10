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AH股新聞

10/07/2025 17:39

《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社１０日專訊》港交所（００３８８）公布，今日「滬股通」及「深股通」首
十大成交活躍股如下：
　
　　　　　　　　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
貴州茅台　（６００５１９）　　２４８６﹒４８
恒瑞醫藥　（６００２７６）　　２４０７﹒４７
招商銀行　（６０００３６）　　２０１２﹒７４
紫金礦業　（６０１８９９）　　１５８１﹒６２
工商銀行　（６０１３９８）　　１４６１﹒９１
工業富聯　（６０１１３８）　　１４１４﹒８３
中國平安　（６０１３１８）　　１３８１﹒４９
長江電力　（６００９００）　　１２６８﹒９２
寒武紀　　（６８８２５６）　　１２５３﹒５６
農業銀行　（６０１２８８）　　１１３２﹒８１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　股份名稱　　　　　　（編號）　　買入及賣出總金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
寧德時代　　　　　　　（３００７５０）２９８７﹒５１
勝宏科技　　　　　　　（３００４７６）１７５２﹒４１
新易盛　　　　　　　　（３００５０２）１４９６﹒９６
中際旭創　　　　　　　（３００３０８）１３５５﹒３２
陽光電源　　　　　　　（３００２７４）１１７１﹒７５
東方財富　　　　　　　（３０００５９）１１０８﹒６８
比亞迪　　　　　　　　（００２５９４）１０５６﹒２８
滬電股份　　　　　　　（００２４６３）１００９﹒３２
天孚通信　　　　　　　（３００３９４）　８７３﹒１１
太辰光　　　　　　　　（３００５７０）　７６２﹒２０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

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