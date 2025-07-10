《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社１０日專訊》港交所（００３８８）公布，今日「滬股通」及「深股通」首

十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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貴州茅台 （６００５１９） ２４８６﹒４８

恒瑞醫藥 （６００２７６） ２４０７﹒４７

招商銀行 （６０００３６） ２０１２﹒７４

紫金礦業 （６０１８９９） １５８１﹒６２

工商銀行 （６０１３９８） １４６１﹒９１

工業富聯 （６０１１３８） １４１４﹒８３

中國平安 （６０１３１８） １３８１﹒４９

長江電力 （６００９００） １２６８﹒９２

寒武紀 （６８８２５６） １２５３﹒５６

農業銀行 （６０１２８８） １１３２﹒８１

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金

額

（百萬人民幣）

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寧德時代 （３００７５０）２９８７﹒５１

勝宏科技 （３００４７６）１７５２﹒４１

新易盛 （３００５０２）１４９６﹒９６

中際旭創 （３００３０８）１３５５﹒３２

陽光電源 （３００２７４）１１７１﹒７５

東方財富 （３０００５９）１１０８﹒６８

比亞迪 （００２５９４）１０５６﹒２８

滬電股份 （００２４６３）１００９﹒３２

天孚通信 （３００３９４） ８７３﹒１１

太辰光 （３００５７０） ７６２﹒２０

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（以上數字取小數點後兩個位）

