《新股上市》銳明技術：正籌劃境外發行Ｈ股並在港交所上市

《經濟通通訊社１０日專訊》銳明技術（深：００２９７０）公布，稱公司目前正在籌劃境

外發行Ｈ股股份並在聯交所上市，相關細節尚未確定。



該公司發業績預告，預計今年上半年純利１﹒９億至２﹒２億元人民幣，按年增

５３﹒６４％至７７﹒９％。主要受海外業務快速增長和前裝業務大幅增長；高毛利率的海外業

務和前裝業務的銷售佔比提升，亦帶動毛利額顯著增長。（ｂｎ）

