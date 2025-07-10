《新股上市》銳明技術：正籌劃境外發行Ｈ股並在港交所上市

《經濟通通訊社１０日專訊》銳明技術（深：００２９７０）公布，稱公司目前正在籌劃境
外發行Ｈ股股份並在聯交所上市，相關細節尚未確定。
該公司發業績預告，預計今年上半年純利１﹒９億至２﹒２億元人民幣，按年增
５３﹒６４％至７７﹒９％。主要受海外業務快速增長和前裝業務大幅增長；高毛利率的海外業
務和前裝業務的銷售佔比提升，亦帶動毛利額顯著增長。（ｂｎ）
etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情
10/07/2025 19:00
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５３﹒６４％至７７﹒９％。主要受海外業務快速增長和前裝業務大幅增長；高毛利率的海外業
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