《神州頭條》財經報章頭版摘要：今年經濟總量有望跨越１４０萬億

《經濟通通訊社１０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平總書記在山西考察紀實

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黨的十八大以來，習近平總書記多次考察三晉大地，為山西經濟社會發展指明方向。７月７日至

８日，習近平總書記再次來到這裏，為山西發展進一步把脈指向。今年是「十四五」規劃收官、

「十五五」規劃謀劃之年。對於全國第一個全省域、全方位、系統性的國家資源型經濟轉型綜合

配套改革試驗區而言，「改革」二字分量特別重。習近平總書記勉勵山西：咬定青山不放松，堅

定有序推進轉型發展。



「十四五」中國經濟增量預計超３５萬億元

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７月９日，國務院新聞辦公室在北京舉行「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會的

首場發布會。國家發展改革委主任鄭柵潔表示，「十四五」以來，中國經濟總量連續跨越１１０

萬億元（人民幣．下同）、１２０萬億元、１３０萬億元，今年預計達到１４０萬億元左右；增

量預計超過３５萬億元，相當於經濟大省廣東、江蘇、山東經濟總量的總和，也超過了世界排名

第三國家的經濟總量。中國對世界經濟增長的貢獻率保持在３０％左右，是世界經濟增長的主要

貢獻者。前４年，中國經濟增速平均在５﹒５％。



６月ＣＰＩ同比由降轉漲，核心ＣＰＩ創近１４個月以來新高

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國家統計局７月９日發布數據顯示，６月份，居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比由上月下降轉為

上漲０﹒１％，環比下降０﹒１％。扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比繼續回升，上漲

０﹒７％，創近１４個月以來新高。工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）環比下降０﹒４％，同

比下降３﹒６％。專家表示，６月份，ＣＰＩ同比由降轉漲，得益於擴內需、促消費政策持續顯

效。下階段，應繼續發揮宏觀政策組合效應，促進供求關系改善，推動價格合理回升。





《上海證券報》



習近平總書記在山西考察紀實

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黨的十八大以來，習近平總書記多次考察三晉大地，為山西經濟社會發展指明方向。



「十四五」期間中國經濟增量預計超３５萬億元

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今年是「十四五」規劃收官之年，國新辦舉行「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布

會。國家發展改革委主任鄭柵潔７月９日在首場發布會上表示，「十四五」期間，中國經濟總量

連續跨越１１０萬億元、１２０萬億元、１３０萬億元，今年預計可以達到１４０萬億元左右，

增量預計超過３５萬億元，相當於再造一個長三角。



積極財政政策靠前發力穩增長，下半年「持續用力」空間足

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今年以來，積極財政政策靠前發力，一方面通過發行和使用超長期特別國債、地方債券等，進一

步促消費、擴投資、穩外貿、惠民生；另一方面通過加快隱性債務置換，進一步減輕地方償債壓

力。專家表示，展望下半年，財政政策有望「加速」又「加量」。除了加快推動存量政策落地見

效，也會根據形勢變化及時推出增量儲備政策。未來財政政策「持續用力」仍有空間，可考慮繼

續增發特別國債、加大專項債收儲力度，以及增發政策性金融工具等方向。





《證券時報》



今年中國經濟總量有望跨越１４０萬億元

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國家發展改革委主任鄭柵潔在發布會上表示，還有不到１８０天，「十四五」即將收官。回望過

去，５年前制定的規劃綱要各項主要指標中：經濟增長、全員勞動生產率、全社會研發經費投入

等指標進展符合預期；常住人口城鎮化率，人均預期壽命，糧食、能源綜合生產能力等８項指標

進展超過預期；規劃確定的戰略任務全面落地，部署的１０２項重大工程順利推進。「十四五」

時期，中國經濟總量連續跨越１１０萬億元、１２０萬億元、１３０萬億元，今年預計可以達到

１４０萬億元左右。



供給側改革持續深化，去產能與產業升級同步推進

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從光伏玻璃集體減產到多晶硅期貨行情回暖，從低空經濟領域湧現集體簽約到「人工智能＋」深

化的落地……２０２５年上半年，國內供給側結構性改革在攻堅克難中持續深化，一系列成效顯

著的改革正在深刻重塑中國經濟發展的新格局。國研新經濟研究院創始院長朱克力向證券時報記

者表示，上半年中國供給側結構性改革成效顯著，去產能與產業升級同步推進。



首批基金二季報出爐，基金經理調倉動向曝光

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同泰基金、德邦基金、匯安基金旗下部分基金產品近日率先披露基金二季報。作為最早披露二季

報的基金產品，其調倉動向與投資觀點受到市場關注。７月９日，同泰基金披露了首批權益基金

二季報。今年二季度，Ａ股市場分化，結構性機會不斷湧現，一些抓住結構性機會的基金產品業

績不俗。（ｅｗ）

