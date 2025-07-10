《神州經脈》中美經貿多層級密切溝通，ＴｉｋＴｏｋ否認推美國版

《神州經脈》Ａ股市場三大指數今日（１０日）小幅收升，滬綜指衝上３５２６﹒５９點後

回落，收升０﹒４８％，報３５０９﹒６８點，重返三千五關；深成指全日升０﹒４７％，創業

板指揚０﹒２２％。滬深兩市全天成交額１﹒４９萬億元（人民幣．下同），較上個交易日回落

１１０億或０﹒７％；個股漲多跌少，兩市近２９００個股上漲。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１７７６，較上個交易日４時３０分收盤

價升４８點子，全日在７﹒１７５５至７﹒１７８５之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報

７﹒１５１０，較上個交易日升３１點子，止兩連跌，較市場預測仍偏強近２５０點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 美國商務部部長盧特尼克表示他可能會在８月初與中方貿易談判代表會面，中國商務部發

言人何咏前今日在商務部例行記者會上回應稱，目前雙方在多個層級就經貿領域各自關切保持密

切溝通。另外，對於英偉達ＣＥＯ黃仁勳計劃下周到訪中國，參加中國國際供應鏈促進博覽會，

並尋求與包括總理李強、商務部長王文濤在內的中國政府高級官員會面，何咏前回應稱，對此沒

有可以提供的信息。



２﹒ 至於歐盟委員會主席馮德萊恩批評中國產能過剩，何咏前指出，中國新能源產業從全球視

角和中長期看，並不存在所謂產能過剩，反而有產能缺口，歐方指責毫無道理，而且中國的綠色

產品非但沒有衝擊歐盟市場，反而助力歐盟綠色轉型，令歐盟產業和消費者受益。因此，過剩的

不是中國的產能，恐怕是歐方因為長期研發投入不足、產業競爭力下降而引發的過度焦慮。



３﹒ 美國國際貿易委員會（ＵＳＩＴＣ）的數據顯示，今年５月，美國自中國進口服裝總值為

５﹒５６億美元，較４月的７﹒９６億美元大幅下滑，已連續四個月下降，創下自２００３年５

月以來的２２年單月最低紀錄。中國多年來一直是美國最大的服裝供應國。今年４月，美國總統

特朗普將對中國服裝產品的關稅大幅提升至最高１４５％，促使愈來愈多美國零售商減少從中國

採購，轉向越南、孟加拉、印度等地尋求替代供應鏈。



４﹒ 國家市監總局昨以「維護公平競爭市場秩序，促進民營經濟高質量發展」為主題，召開

２０２５年第四次企業公平競爭座談會。金風科技、特來電、長城汽車、度小滿、唯品會、網易

、順豐、東軟集團等８家企業有關負責人就加強公平競爭治理提出意見和建議。市監總局副局長

孟揚在會上指出，該局將加強公平競爭審查，強化反壟斷監管執法，提升投資併購審查效率，為

廣大民營企業發展創造良好市場環境和更廣闊空間。



５﹒ 《路透》引述知情人士報道指，ＴｉｋＴｏｋ正在開發一款僅面向美國用戶的獨立應用程

序。該應用預計將使用與全球版本不同的算法和數據系統，為可能由美國總統特朗普推動的出售

計劃鋪路。《彭博》隨後引述ＴｉｋＴｏｋ表示，《路透》最近發布的報道與事實不符。



６﹒ 中指研究院發布數據顯示，今年上半年，３００城住宅用地出讓金同比增長２７﹒５％，

但成交面積仍下降５﹒５％，其中一線及二線城市出讓金增長均超４０％，而三四線城市仍小幅

回落。從城市集中度來看，上半年ＴＯＰ２０城市宅地出讓金佔全國比重升至６８％，杭州、北

京涉宅用地出讓金均超千億元，杭州出讓金已接近去年全年水平。



７﹒ 中國汽車工業協會數據顯示，今年上半年，汽車市場延續良好態勢，產銷量均超過

１５００萬輛，同比均實現１０％以上較高增長。其中，新能源汽車產銷量分別完成６９６﹒８

萬輛和６９３﹒７萬輛，同比分別增長４１﹒４％和４０﹒３％。新能源車新車銷量達到汽車新

車總銷量的４４﹒３％。出口方面，今年上半年，汽車總體出口３０８﹒３萬輛，同比增長

１０﹒４％。其中，新能源汽車出口１０６萬輛，同比增長７５﹒２％。



８﹒ 北京市統計局公布，６月北京ＣＰＩ同比下降０﹒１％，降幅與上月持平；ＣＰＩ環比下

降０﹒４％，降幅比上月擴大０﹒２個百分點。６月北京ＰＰＩ同比和環比分別下降１﹒７％和

０﹒３％；與全國ＰＰＩ同比下降３﹒６％、環比下降０﹒４％的趨勢相比，北京的降幅略小；

６月北京工業生產者購進價格同比和環比分別下降２﹒３％和０﹒３％。（ｓｌ）

