《鍾之日記》寧王溢價創紀錄，港股企上兩萬四

《鍾之日記》７月１０日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。
美股周三表現向好，三大指數收漲。投資者關注特朗普關稅表態，恒指低開２６點，指數其
後反覆靠穩，止跌回升，午後中資金融股及內房股跑出，帶動恒生指數上升１３６點收場，全日
收報２４０２８，企上兩萬四，主板成交超過２４６７億元。
＊Ａ股重返三千五，四大行續創新高＊
Ａ股市場三大指數今日小幅收升，滬綜指衝上３５２６﹒５９點後回落，收升０﹒４８％，
報３５０９﹒６８點，重返三千五關；深成指全日升０﹒４７％，創業板指揚０﹒２２％。滬深
兩市全天成交額１﹒４９萬億元人民幣，較上個交易日回落１１０億人民幣；銀行、保險等大金
融股收漲，工、農、中、建四大行續創歷史新高。
Ａ場地產股集體衝高，渝開發（深：０００５１４）四連漲停。中指研究院數據顯示，今年
上半年，多地調整、優化住房公積金政策，至少出台了１５０餘條相關措施，其中包括支持住房
公積金異地互認等。各地還圍繞優化限購政策、收購存量商品房、加大購房補貼力度、降低房貸
利率等方面，持續出台穩樓市政策。受益於政策支持力度的持續加碼，房地產市場成交情況已有
一定程度改善。
＊寧德時代港股溢價創紀錄，大行升目標價＊
寧德時代（０３７５０）（深：３００７５０）Ｈ股股價昨日（９日）盤中一度暴漲超過
８％，最高觸及３８９﹒４元，再次刷新上市以來的歷史新高。今日一度見３９５元，再創新高
，不過最終轉跌０﹒７％，報３８２﹒４元。Ａ股則收升０﹒４４％，報２７２元人民幣。以此
計算，今日Ｈ股股價較Ａ股仍溢價約２８％。這一現象在Ａ＋Ｈ股市場中極為罕見。
自５月２０日上市以來，寧德時代港股股價累計上漲４６％，遠超其Ａ股股價１３％的漲幅
。摩根大通發表研究報告稱，寧德時代Ｈ股仍是該行在中國電池產業鏈中的首選，儘管考慮到短
期內股價升幅過大，不排除出現回調可能。
摩根大通指出，寧德時代Ｈ股對Ａ股溢價達到約３０％，屬整個市場溢價最高的股份，差距
原因包括Ｈ股大量ＩＰＯ股份被基石投資者鎖定至１１月導致流動性低，大部分Ｈ股已被借出沽
空，目前市場上幾乎沒有可沽空的股票，迫使淡倉回補；部分全球及新興市場基金或因內部政策
不能買Ａ股，或更偏好Ｈ股。
高盛發表報告指出，受惠歐洲電動車首５個月銷量升２８％，帶動寧德汽車電池海外出貨強
勁，配合產品組合好轉，有助撐起毛利提升。寧德時代洛陽、山東等新生基地進展快過預期，將
有助產量提升，市佔率亦有望提高。因此，高盛將寧德時代重申「買入」評級，目標價由３４３
元升至４１１元。
＊銷售壓力大，比亞迪創三個月低＊
新能源汽車龍頭比亞迪（０１２１１）日前披露，６月份銷售約３８萬輛汽車，上半年累計
銷售２１４﹒６萬輛汽車，同比增長３３％。不過，若以全年５５０萬輛的目標來衡量，僅完成
約３９％，要實現全年目標意味著比亞迪下半年還要銷售約３３６萬輛汽車，平均每個月要賣約
５６萬輛，銷售壓力不小。
另外，美國最新宣布對巴西加徵５０％關稅，或限制比亞迪南美部署。近日，比亞迪巴西分
部高級副總裁巴爾迪（Ａｌｅｘａｎｄｒｅ Ｂａｌｄｙ）向《路透》透露，正在加快組裝產線
啟動，爭取今年內在巴西巴伊亞州的新車廠組裝５萬架車，以便在關稅上調之際減少車輛輸入巴
西，以應對海外市場成本壓力。
《路透》估計，比亞迪在關稅上調前已提高汽車出口巴西的數量，今年首５個月已輸送約
２﹒２萬架車到巴西，但同時亦引發當地汽車業不滿，他們認為比亞迪優先考慮中國製造，而忽
略了巴伊亞州的生產。但巴爾迪指，巴西新廠預計明年７月起全面量產，預計明年位於卡馬薩里
的整個園區可望帶來兩萬個直接與間接就業機會。
比亞迪今天最多跌３﹒７％低見１１６﹒８元，創近三個月新低，全日收挫１﹒８％，報
１１９﹒５元。
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。
【你點睇？】馬斯克成立美國第三政黨「美國黨」，你認為會否影響美國未來政治格局？► 立即投票