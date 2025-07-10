《鍾之日記》７月１０日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美股周三表現向好，三大指數收漲。投資者關注特朗普關稅表態，恒指低開２６點，指數其

後反覆靠穩，止跌回升，午後中資金融股及內房股跑出，帶動恒生指數上升１３６點收場，全日

收報２４０２８，企上兩萬四，主板成交超過２４６７億元。



＊Ａ股重返三千五，四大行續創新高＊



Ａ股市場三大指數今日小幅收升，滬綜指衝上３５２６﹒５９點後回落，收升０﹒４８％，

報３５０９﹒６８點，重返三千五關；深成指全日升０﹒４７％，創業板指揚０﹒２２％。滬深

兩市全天成交額１﹒４９萬億元人民幣，較上個交易日回落１１０億人民幣；銀行、保險等大金

融股收漲，工、農、中、建四大行續創歷史新高。



Ａ場地產股集體衝高，渝開發（深：０００５１４）四連漲停。中指研究院數據顯示，今年

上半年，多地調整、優化住房公積金政策，至少出台了１５０餘條相關措施，其中包括支持住房

公積金異地互認等。各地還圍繞優化限購政策、收購存量商品房、加大購房補貼力度、降低房貸

利率等方面，持續出台穩樓市政策。受益於政策支持力度的持續加碼，房地產市場成交情況已有

一定程度改善。



＊寧德時代港股溢價創紀錄，大行升目標價＊



寧德時代（０３７５０）（深：３００７５０）Ｈ股股價昨日（９日）盤中一度暴漲超過

８％，最高觸及３８９﹒４元，再次刷新上市以來的歷史新高。今日一度見３９５元，再創新高

，不過最終轉跌０﹒７％，報３８２﹒４元。Ａ股則收升０﹒４４％，報２７２元人民幣。以此

計算，今日Ｈ股股價較Ａ股仍溢價約２８％。這一現象在Ａ＋Ｈ股市場中極為罕見。



自５月２０日上市以來，寧德時代港股股價累計上漲４６％，遠超其Ａ股股價１３％的漲幅

。摩根大通發表研究報告稱，寧德時代Ｈ股仍是該行在中國電池產業鏈中的首選，儘管考慮到短

期內股價升幅過大，不排除出現回調可能。



摩根大通指出，寧德時代Ｈ股對Ａ股溢價達到約３０％，屬整個市場溢價最高的股份，差距

原因包括Ｈ股大量ＩＰＯ股份被基石投資者鎖定至１１月導致流動性低，大部分Ｈ股已被借出沽

空，目前市場上幾乎沒有可沽空的股票，迫使淡倉回補；部分全球及新興市場基金或因內部政策

不能買Ａ股，或更偏好Ｈ股。



高盛發表報告指出，受惠歐洲電動車首５個月銷量升２８％，帶動寧德汽車電池海外出貨強

勁，配合產品組合好轉，有助撐起毛利提升。寧德時代洛陽、山東等新生基地進展快過預期，將

有助產量提升，市佔率亦有望提高。因此，高盛將寧德時代重申「買入」評級，目標價由３４３

元升至４１１元。



＊銷售壓力大，比亞迪創三個月低＊



新能源汽車龍頭比亞迪（０１２１１）日前披露，６月份銷售約３８萬輛汽車，上半年累計

銷售２１４﹒６萬輛汽車，同比增長３３％。不過，若以全年５５０萬輛的目標來衡量，僅完成

約３９％，要實現全年目標意味著比亞迪下半年還要銷售約３３６萬輛汽車，平均每個月要賣約

５６萬輛，銷售壓力不小。



另外，美國最新宣布對巴西加徵５０％關稅，或限制比亞迪南美部署。近日，比亞迪巴西分

部高級副總裁巴爾迪（Ａｌｅｘａｎｄｒｅ Ｂａｌｄｙ）向《路透》透露，正在加快組裝產線

啟動，爭取今年內在巴西巴伊亞州的新車廠組裝５萬架車，以便在關稅上調之際減少車輛輸入巴

西，以應對海外市場成本壓力。



《路透》估計，比亞迪在關稅上調前已提高汽車出口巴西的數量，今年首５個月已輸送約

２﹒２萬架車到巴西，但同時亦引發當地汽車業不滿，他們認為比亞迪優先考慮中國製造，而忽

略了巴伊亞州的生產。但巴爾迪指，巴西新廠預計明年７月起全面量產，預計明年位於卡馬薩里

的整個園區可望帶來兩萬個直接與間接就業機會。



比亞迪今天最多跌３﹒７％低見１１６﹒８元，創近三個月新低，全日收挫１﹒８％，報

１１９﹒５元。



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