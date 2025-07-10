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AH股新聞

10/07/2025 10:22

《Ａ股焦點》民航業「捲」服務，南航首推「一刻登機」，Ａ股微升

　　《經濟通通訊社１０日專訊》據內媒近日報道，南航（０１０５５）（滬：６０００２９）
８日起在廣州－北京大興往返航線推出「一刻登機」服務，為民航業內首創。此航線取消了值機
櫃台停止辦理手續（值機截載）的時間要求，只需在航班登機口關閉前，即航班計劃起飛時刻之
前１５分鍾完成安檢並抵達登機口登機即可。
　
　　據悉，這項服務打破了國內民航業普遍提前３０至４０分鍾關閉值機櫃台的慣例，減少傳統
值機截載時間對旅客改簽的限制，為民航業內首創。首先實施的廣州往返北京的「南航快線」，
每天往返達２８班次，商務旅客比重較高。新舉措將更好地便利臨時改期、突發差旅、趕早晚班
機以及商務常客的旅客群，進一步提升民航出行便捷度。
　
　　中國民航業目前仍處於復甦階段，包括南航在內的三大航空公司去年仍處於虧損，但已顯著
減少中。報道指，在這個背景下，航班當然也需要提高吸引力，以面對高鐵等其他交通工具帶來
的激烈競爭。壓縮登機截止時間，盡可能減少旅客的通行時間成本，自然就成了提升「服務體驗
」繞不過去的一環。
　
　　三大航空股價現變動不大，南航Ａ微升０﹒１７％，報５﹒７６元（人民幣．下同）；國航
（００７５３）（滬：６０１１１１）Ａ微跌０﹒１３％，報７﹒５１元；東方航空
（００６７０）（滬：６００１１５）Ａ股升０﹒５２％，報３﹒８４元。（ｊｑ）

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