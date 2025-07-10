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AH股新聞

10/07/2025 14:12

《Ａ股焦點》甬金股份微升，實控人曹佩鳳投案自首，涉內幕交易等

　　《經濟通通訊社１０日專訊》甬金股份（滬：６０３９９５）近日披露，公司實際控制人曹
佩鳳因涉嫌內幕交易、洩露內幕信息罪，被金華市公安局作出取保候審決定。
　
　　曹佩鳳此次面臨刑事追責，源於內幕交易甬金股份股票。今年１月，浙江證監局已就相關事
項對曹佩鳳作出行政處罰，合計罰沒逾６００萬元人民幣。
　
　　甬金股份現微升０﹒６３％，報１７﹒６６元人民幣。
　
＊投案自首，丈夫兒子已入加拿大國籍＊
　
　　據《華夏時報》從甬金股份內部人士處獲悉，曹佩鳳系主動投案。該人士透露，曹佩鳳內幕
交易金額較大，了解到可能涉及刑事責任，７日在律師陪同下前往公安局自首，並於當天辦理了
取保候審。該人士還表示，曹佩鳳在上市公司沒有任職，只是之前當過一段時間董事，並不參與
上市公司生產經營，此事不會對公司經營產生影響。
　
　　今年６２歲的曹佩鳳，是甬金股份現任董事長虞辰傑的母親，與公司前任董事長虞紀群為夫
妻關係。２０２０－２０２２年，虞紀群、曹佩鳳夫婦曾連續三年登上胡潤百富榜，財富值最高
達６５億元人民幣。曹佩鳳為中國國籍，擁有加拿大永久居留權，虞紀群、虞辰傑均已加入加拿
大國籍。
　
　　甬金股份成立於２００３年，總部位於浙江省蘭溪市，是一家以冷軋不銹鋼為主業、多元化
投資發展的實業集團，業務涉及冷軋不銹鋼板卷、不銹鋼水管、鈦合金材料，新能源電池外殼專
用材料、金屬層狀複合材料等領域，公司精密冷軋不銹鋼和寬幅冷軋不銹鋼產能規模位於國內前
列。（ｊｑ）

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