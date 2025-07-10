【關稅戰】美國商務部長：滿意中國處理稀土許可，冀更大規模談判

《經濟通通訊社１０日專訊》美國商務部長盧特尼克（Ｈｏｗａｒｄ Ｌｕｔｎｉｃｋ）接

受《ＣＮＢＣ》專訪時表示，中國對批准美國稀土磁鐵許可證上處理得非常迅速，美國對此感到

滿意，美方也恢復乙烷、飛機零件、軟體產品等出口。美方評估雙方貿易關係「暫時穩定」，為

重啟談判奠定基礎。他希望在８月初能就更大規模的貿易議題舉行會談，「到時我會和財政部長

貝森特、貿易代表格里爾一起前往，會晤中國代表官員。」



盧特尼克指出，美國對中國出口商品，目前已就加徵關稅達成最新安排，部份商品被課以

３０％關稅，特朗普第一任期實施的２５％關稅仍適用於大部分中國產品，因此多數情況下，中

國產品面臨總共５５％的稅率。



＊藥品、半導體的產業調查，預計本月底前完成＊



至於藥品、半導體的潛在高關稅，盧特尼克表示，這兩項產業的調查工作，預計在本月底前

完成，屆時特朗普將根據報告內容設定政策方向。



他也透露，特朗普已經多次強調「若不在美國生產，關稅就會很高」，但也不排除對願意在

美設廠企業給予１到２年的緩衝期，鼓勵建廠投資再分階段實施高關稅。具體條文則要等月底出

爐後，由總統親自拍板。（ｃｔ）

