《中國要聞》２０２５年退休人員養老金調整：上調２％

《經濟通通訊社１０日專訊》人力資源社會保障部、財政部印發通知明確，從２０２５年１

月１日起，為２０２４年底前已按規定辦理退休手續並按月領取基本養老金的退休人員提高基本

養老金水平，總體調整水平為２０２４年退休人員月人均基本養老金的２％。此次調整是綜合考

慮物價變動和職工工資增長等各方面因素，合理確定養老金調整比例。（ｃｔ）



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