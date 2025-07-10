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AH股新聞

10/07/2025 09:05

【大國博弈】ＴｉｋＴｏｋ正開發美國版獨立應用程序

　　《經濟通通訊社１０日專訊》據《路透》引述知情人士報道，ＴｉｋＴｏｋ正在開發一款僅
面向美國用戶的獨立應用程序。該應用預計將使用與全球版本不同的算法和數據系統，為可能由
美國總統特朗普推動的出售計劃鋪路。
　
　　美國總統特朗普較早時披露，一個以美國公司為主的財團洽購ＴｉｋＴｏｋ美國業務已屆尾
聲。特朗普亦把ＴｉｋＴｏｋ「不賣就禁」法令的執行時間推遲至９月１７日。
　
　　ＴｉｋＴｏｋ現任員工表示，ＴｉｋＴｏｋ在過去幾個月中，努力構建這款美國專屬版本。
他們將包括ＡＩ模型、算法、功能和用戶數據等內容從全球平台中轉移和複製出來。此舉可能有
助於解決長期以來關於ＴｉｋＴｏｋ是否會共享其推薦算法的爭議。報道稱，ＴｉｋＴｏｋ美國
以外用戶將不可以下載美國版本。
　
　　該項目在公司內部被稱為Ｍ２，計劃在９月截止前完成，可能代表著ＴｉｋＴｏｋ美國業務
與其國際業務之間出現最大的技術分離，可能會對美國１﹒７億用戶訪問全球內容以及非美國創
作者的盈利方式帶來巨大影響。
　
　　ＴｉｋＴｏｋ及其母公司字節跳動拒絕對相關內容置評。
　
　　其中一位消息人士補充說，一旦拆分完成，核心技術和後續開發將與全球團隊分開管理，字
節跳動的一些員工可能會以外包形式繼續為ＴｉｋＴｏｋ美國公司提供支持。（ｒｙ）

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