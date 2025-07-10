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AH股新聞

10/07/2025 14:21

《中國要聞》多晶硅價漲，政府承諾遏制惡性競爭提振光伏行業前景

　　《經濟通通訊社１０日專訊》據《彭博》報道，中國多晶硅價格創下近兩年來最大漲幅，北
京高層承諾遏制企業惡性競爭，提振了市場對光伏行業的樂觀預期。
　
　　雖然中國政府上周表態並未具體點名哪些行業，但市場普遍猜測，光伏行業可能會被納入政
府整頓的範圍。根據中國有色金屬工業協會硅業分會的數據，截至９日的一周，多晶硅價格上漲
了６﹒３％－６﹒９％，創自２０２３年８月以來最大漲幅。
　
　　光伏行業正面臨產能過剩與激烈競爭的雙重壓力。自去年底以來，政府已推出一系列措施以
減少產量、設定價格下限，但仍未能阻止行業虧損。今年６月初還取消了對光伏項目的電價保護
機制。大和資本市場分析師認為，政府的目標只是結束價格戰，並非推動行業平均售價回升。
　
　　中國有色金屬工業協會硅業分會表示，國內多晶硅行業仍處於「關鍵階段」，需要深度調整
和產能出清。協會稱，最貴的Ｎ型硅料價格已達每噸３７１００元人民幣，為６月４日以來最高
水平。
　
　　值得留意的是，工信部上周召集１４家光伏企業開會，承諾將綜合治理光伏行業低價無序競
爭，引導企業提升產品品質，推動落後產能有序退出，實現健康、可持續發展。（ｒｙ）

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