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AH股新聞

10/07/2025 09:14

《中國要聞》官媒批外賣市場變相價格戰，警告燒錢結束後必然漲價

　　《經濟通通訊社１０日專訊》近月內地科網企業大打價格戰、補貼戰，官媒《人民日報》於
微信公眾號發表評論文章指，近期外賣市場再掀補貼戰，表面是平台之間爭奪流量與市場，是平
台之間供應鏈管理能力、技術與運營能力的較量，但實質仍是變相價格戰。
　
　　文章補充，超低價或許一時讓消費者得利、商家漲單、騎手增收，但必須正視，「爆單」效
應造成的是非理性消費、客單利潤攤薄，騎手疲於奔命、影響商品與配送服務質素。
　
　　文章指，向下「捲」價格，沒有贏家。向上「捲」創新，才有未來。企業通過技術創新、管
理創新等，可以降低生產成本，給消費者帶來更優質、更具性價比的產品。互聯網企業有創新基
因，最應打開眼界，追求更高遠目標。
　
　　文章表示，市場固然需要鯰魚，但沒有最低只有更低的價格戰，終究不過是搶佔市場的殘酷
遊戲，「幾乎每一輪燒錢大戰結束，都會伴隨漲價，天下沒有免費的午餐」，冀相關科網企業開
拓即時配送市場更多增量，而不僅局限於外賣市場。
　
　　文章奉勸企業，要跳出一城一池、一時一地的拉鋸爭奪，在更廣闊天地謀篇布局、創新創業
，勇走別人未走之路，「這才是有抱負的企業，也才是值得尊敬的企業家精神」。（ｊｑ）

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