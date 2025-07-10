恒大汽車近４４萬平方米土地被廣州南沙收回，已閒置四年

《經濟通通訊社１０日專訊》近日，廣州市規劃和自然資源局南沙區分局公示了一則《閒置

土地認定書》（穗規劃資源閒認〔２０２５〕９號），認定恒大恒馳新能源汽車科技（廣東）有

限公司為權屬人的一宗地塊自２０２１年６月９日起為閒置用地，閒置原因為企業原因。該宗閒

置土地登記面積４３７４４１平方米，載證用途為工業用地。



根據相關規定，因企業原因未動工開發滿兩年的閒置土地，將由國土資源主管部門無償收回

國有建設用地使用權。廣州市規劃和自然資源局南沙分局將根據上述規定收回該宗地塊。



企查查信息顯示，恒大新能源汽車（廣東）有限公司，由恒大新能源汽車投資控股集團有限

公司全資持股，註冊資本為５０億元人民幣。２０２０年９月，該公司以５﹒９億元人民幣總價

拿下面積約４３﹒７萬平方米的２０２０ＮＧＹ－８地塊，規劃用於新能源汽車整車及核心零部

件的研發與製造。該宗地塊即為此次被認定的閒置用地。



恒大汽車（００７０８）股票自４月１日起停牌，以待刊發２０２４年度業績。６月３０日

，恒大汽車在港交所公告稱，集團繼續面臨流動性問題。盡管集團一直尋求投資並嘗試出售部分

資產，旨在補充資金水平，但與潛在戰略投資者及買家的討論尚未實現。恒大汽車無法確定

２０２４年業績刊發日期，股票繼續停牌。（ｊｑ）

