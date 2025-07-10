《Ａ股行情》滬綜指半日升０﹒３６％，金融數據將公布，銀行股強

《經濟通通訊社１０日專訊》滬深股市三大指數早盤走勢分化，滬指重回３５００點，上午

收升０﹒３６％，報３５０５﹒５８點，深成指也升０﹒０２％，創業板指軟０﹒３％。兩市半

日成交９２２６億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交減少３２７億元或３﹒４％。



盤面上，銀行股再度走強，工、農、中、建四大行續創歷史新高，半日升幅介乎１﹒１％至

２﹒８％。人行下周一（１４日）下午３時舉行新聞發布會，人行副行長鄒瀾將介紹２０２５年

上半年金融統計數據情況。《路透》綜合近３０家機構預測中值顯示，預計６月新增人民幣貸款

１﹒８萬億元，同比（２﹒１３萬億元）下滑逾一成，但較５月（６２００億元）則環比增近兩

倍。



房地產板塊升幅同樣靠前，渝開發（深：０００５１４）及綠地控股（滬：６００６０６）

升停。住建部調研組近日赴廣東、浙江兩省調研。調研組要求，要多管齊下穩定預期、激活需求

、優化供給、化解風險，更大力度推動房地產市場止跌回穩。



另外，稀土永磁領漲概念板，北方稀土（滬：６００１１１）漲停，報２７﹒０１元；北方

稀土昨盤後公告稱，預計上半年實現歸母淨利潤９億到９﹒６億元，同比增長１８８２﹒５４％

到２０１４﹒７１％；實現歸母扣非淨利潤８﹒８億到９﹒４億元，同比增長５５３８﹒３３％

到５９２２﹒７６％。



下跌方面，ＰＣＢ概念繼續調整，軍工、消費電子等板塊跌幅居前。（ｒｙ）

