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AH股新聞

10/07/2025 11:42

《Ａ股行情》滬綜指半日升０﹒３６％，金融數據將公布，銀行股強

　　《經濟通通訊社１０日專訊》滬深股市三大指數早盤走勢分化，滬指重回３５００點，上午
收升０﹒３６％，報３５０５﹒５８點，深成指也升０﹒０２％，創業板指軟０﹒３％。兩市半
日成交９２２６億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交減少３２７億元或３﹒４％。
　
　　盤面上，銀行股再度走強，工、農、中、建四大行續創歷史新高，半日升幅介乎１﹒１％至
２﹒８％。人行下周一（１４日）下午３時舉行新聞發布會，人行副行長鄒瀾將介紹２０２５年
上半年金融統計數據情況。《路透》綜合近３０家機構預測中值顯示，預計６月新增人民幣貸款
１﹒８萬億元，同比（２﹒１３萬億元）下滑逾一成，但較５月（６２００億元）則環比增近兩
倍。
　
　　房地產板塊升幅同樣靠前，渝開發（深：０００５１４）及綠地控股（滬：６００６０６）
升停。住建部調研組近日赴廣東、浙江兩省調研。調研組要求，要多管齊下穩定預期、激活需求
、優化供給、化解風險，更大力度推動房地產市場止跌回穩。
　
　　另外，稀土永磁領漲概念板，北方稀土（滬：６００１１１）漲停，報２７﹒０１元；北方
稀土昨盤後公告稱，預計上半年實現歸母淨利潤９億到９﹒６億元，同比增長１８８２﹒５４％
到２０１４﹒７１％；實現歸母扣非淨利潤８﹒８億到９﹒４億元，同比增長５５３８﹒３３％
到５９２２﹒７６％。
　
　　下跌方面，ＰＣＢ概念繼續調整，軍工、消費電子等板塊跌幅居前。（ｒｙ）

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