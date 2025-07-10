《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒４８％返三千五，地產股衝高

《經濟通通訊社１０日專訊》Ａ股市場三大指數今日小幅收升，滬綜指衝上３５２６﹒５９

點後回落，收升０﹒４８％，報３５０９﹒６８點，重返三千五關；深成指全日升０﹒４７％，

創業板指揚０﹒２２％。滬深兩市全天成交額１﹒４９萬億元（人民幣．下同），較上個交易日

回落１１０億或０﹒７％；個股漲多跌少，兩市近２９００個股上漲。



從板塊來看，地產股集體衝高，渝開發（深：０００５１４）四連漲停，深深房Ａ

（深：００００２９）、綠地控股（滬：６００６０６）多股升停。中指研究院數據顯示，今年

上半年，多地調整、優化住房公積金政策，至少出台了１５０余條相關措施，其中包括支持住房

公積金異地互認等。各地還圍繞優化限購政策、收購存量商品房、加大購房補貼力度、降低房貸

利率等方面，持續出台穩樓市政策。



受益於政策支持力度的持續加碼，房地產市場成交情況已有一定程度改善。克而瑞研究中心

數據顯示，截至５月末，該中心監測的百城新建商品住宅庫存量僅為４﹒６３億平方米，同比、

環比均下跌。



此外，銀行、保險等大金融股亦收漲，工、農、中、建四大行續創歷史新高。硅能源、光伏

概念股持續活躍，《彭博》報道稱，中國多晶硅價格創下近兩年來最大漲幅，政府承諾遏制企業

惡性競爭，提振了市場對光伏行業的樂觀預期。



分析人士稱，當前Ａ股上行的主要不利因素是經濟基本面修復偏慢，而主要利多因素則來自

較強的政策面預期及國資護盤托舉，預計在下有支撐上有壓力的情況下，市場或保持高位震盪的

走勢，７、８月主要還是關注中報業績變動和政治局會議的具體定調。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ４０１０﹒０２ ＋０﹒４７

上證指數 ３５０９﹒６８ ＋０﹒４８ ６１３１﹒６１

深證成指 １０６３１﹒１３ ＋０﹒４７ ８８１０﹒０９

創業板指 ２１８９﹒５８ ＋０﹒２２

科創５０ ９７９﹒９９ －０﹒３２

Ｂ股指數 ２６１﹒９０ ＋０﹒３６ １﹒２９

深證Ｂ指 １２４７﹒８６ ＋０﹒４０ １﹒０５

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