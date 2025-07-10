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AH股新聞

10/07/2025 15:10

《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒４８％返三千五，地產股衝高

　　《經濟通通訊社１０日專訊》Ａ股市場三大指數今日小幅收升，滬綜指衝上３５２６﹒５９
點後回落，收升０﹒４８％，報３５０９﹒６８點，重返三千五關；深成指全日升０﹒４７％，
創業板指揚０﹒２２％。滬深兩市全天成交額１﹒４９萬億元（人民幣．下同），較上個交易日
回落１１０億或０﹒７％；個股漲多跌少，兩市近２９００個股上漲。
　
　　從板塊來看，地產股集體衝高，渝開發（深：０００５１４）四連漲停，深深房Ａ
（深：００００２９）、綠地控股（滬：６００６０６）多股升停。中指研究院數據顯示，今年
上半年，多地調整、優化住房公積金政策，至少出台了１５０余條相關措施，其中包括支持住房
公積金異地互認等。各地還圍繞優化限購政策、收購存量商品房、加大購房補貼力度、降低房貸
利率等方面，持續出台穩樓市政策。
　
　　受益於政策支持力度的持續加碼，房地產市場成交情況已有一定程度改善。克而瑞研究中心
數據顯示，截至５月末，該中心監測的百城新建商品住宅庫存量僅為４﹒６３億平方米，同比、
環比均下跌。
　
　　此外，銀行、保險等大金融股亦收漲，工、農、中、建四大行續創歷史新高。硅能源、光伏
概念股持續活躍，《彭博》報道稱，中國多晶硅價格創下近兩年來最大漲幅，政府承諾遏制企業
惡性競爭，提振了市場對光伏行業的樂觀預期。
　
　　分析人士稱，當前Ａ股上行的主要不利因素是經濟基本面修復偏慢，而主要利多因素則來自
較強的政策面預期及國資護盤托舉，預計在下有支撐上有壓力的情況下，市場或保持高位震盪的
走勢，７、８月主要還是關注中報業績變動和政治局會議的具體定調。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　４０１０﹒０２　　＋０﹒４７　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３５０９﹒６８　　＋０﹒４８　　　　６１３１﹒６１　　
　　深證成指　　１０６３１﹒１３　＋０﹒４７　　　　８８１０﹒０９　　
　　創業板指　　２１８９﹒５８　　＋０﹒２２　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　　９７９﹒９９　　－０﹒３２　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６１﹒９０　　＋０﹒３６　　　　　１﹒２９　　　　
　　深證Ｂ指　　１２４７﹒８６　　＋０﹒４０　　　　　１﹒０５　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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