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AH股新聞

10/07/2025 09:49

【ＡＩ】機構指ＤＳ使用率大跌，內媒揭未計第三方接入渠道

　　《經濟通通訊社１０日專訊》ＤｅｅｐＳｅｅｋ（簡稱「ＤＳ」）新一代模型Ｒ２遲遲未發
布，有輿論質疑ＤｅｅｐＳｅｅｋ後勁不繼。據內媒報道，國際知名半導體研究機構
Ｓｅｍｉａｎａｌｙｓｉｓ近日發布數據顯示，ＤｅｅｐＳｅｅｋ的用戶使用率已從年初
７﹒５％的峰值明顯回落，官網流量同期下滑近三成。其中，２月２５日－５月２５日，
ＤｅｅｐＳｅｅｋ官網訪問量下降２９％，而同期兩大海外競爭對手ＣｈａｔＧＰＴ和谷歌
Ｇｅｍｉｎｉ分別增長４０﹒６％和８５﹒８％。
　
　　另外，全球知名ＡＩ模型集成平台Ｐｏｅ的數據顯示，ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１的使用率從
２月的７％高位腰斬至４月底的３％，而第三方平台託管的Ｔｏｋｅｎ流量佔比從３月的４２％
驟降至５月的１６％。
　
　　不過，內媒指出，相關數據有註明，因中國市場數據監測存在局限性，當前統計未能完全體
現其實際覆蓋規模，其中Ｐｏｅ提醒，所示的所有使用數據均基於Ｐｏｅ的訂閱者。內媒認為，
這意味它們的核心統計對象是ＤｅｅｐＳｅｅｋ官網，不包括騰訊元寶、百度、夸克等深度接入
ＤｅｅｐＳｅｅｋ的第三方渠道。（ｓｌ）

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