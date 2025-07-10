【ＡＩ】機構指ＤＳ使用率大跌，內媒揭未計第三方接入渠道

《經濟通通訊社１０日專訊》ＤｅｅｐＳｅｅｋ（簡稱「ＤＳ」）新一代模型Ｒ２遲遲未發

布，有輿論質疑ＤｅｅｐＳｅｅｋ後勁不繼。據內媒報道，國際知名半導體研究機構

Ｓｅｍｉａｎａｌｙｓｉｓ近日發布數據顯示，ＤｅｅｐＳｅｅｋ的用戶使用率已從年初

７﹒５％的峰值明顯回落，官網流量同期下滑近三成。其中，２月２５日－５月２５日，

ＤｅｅｐＳｅｅｋ官網訪問量下降２９％，而同期兩大海外競爭對手ＣｈａｔＧＰＴ和谷歌

Ｇｅｍｉｎｉ分別增長４０﹒６％和８５﹒８％。



另外，全球知名ＡＩ模型集成平台Ｐｏｅ的數據顯示，ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１的使用率從

２月的７％高位腰斬至４月底的３％，而第三方平台託管的Ｔｏｋｅｎ流量佔比從３月的４２％

驟降至５月的１６％。



不過，內媒指出，相關數據有註明，因中國市場數據監測存在局限性，當前統計未能完全體

現其實際覆蓋規模，其中Ｐｏｅ提醒，所示的所有使用數據均基於Ｐｏｅ的訂閱者。內媒認為，

這意味它們的核心統計對象是ＤｅｅｐＳｅｅｋ官網，不包括騰訊元寶、百度、夸克等深度接入

ＤｅｅｐＳｅｅｋ的第三方渠道。（ｓｌ）

