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AH股新聞

10/07/2025 10:05

【ＡＩ】國資委主任張玉卓調研宇樹科技、深度求索等公司

　　《經濟通通訊社１０日專訊》國務院國資委黨委書記、主任張玉卓７月８日至９日深入在浙
中央企業、當地高科技企業，調研國資國企深化改革、協同創新情況，期間深入中國電科、中國
電子所屬科技創新企業研發中心、生產車間，與科研人員深入交流，並到地方國企領投的熾橙科
技公司調研新型工業底座與智能體平台研發應用情況，以及到宇樹科技公司、深度求索公司調研
企業在人工智能領域高效集聚創新資源激發創新活力經驗。
　
　　張玉卓強調，要大力發展戰略性新興產業，加快搶佔未來發展制高點，為實現高水平科技自
立自強、建設科技強國貢獻更大力量。國務院國資委將進一步支持企業集聚力量進行原創性引領
性科技攻關，構建自主可控技術體系，推動科技創新和產業創新深度融合，做成更多更強的標桿
性企業和現象級產品，積極當好長期資本、耐心資本、戰略資本。
　
＊力爭在集成電路、ＡＩ等方面有更多原創性成果＊
　
　　他並強調，國資國企要著力打造國家戰略科技力量，強化企業科技創新主體地位，力爭在集
成電路、人工智能等領域取得更多原創性、顛覆性成果，打造更多科技先導型企業。要著力深化
市場化經營機制改革，以更開放的姿態加強與各類所有制企業、研發機構合作，促進創新鏈、產
業鏈與市場需求有機銜接，打造創新引領的現代產業集群。（ｓｌ）

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