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AH股新聞

10/07/2025 11:49

【ＡＩ】世界人工智能大會７月底上海舉行，逾百款新品首發

　　《經濟通通訊社１０日專訊》２０２５世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議將
於７月２６－２８日在上海舉行，上海今日舉行新聞發布會介紹有關情況。上海市經濟信息化委
主任張英表示，今年大會主題為「智能時代　同球共濟」，展覽面積首次突破７萬平方米，吸引
８００多家企業參展，其中市外及國際企業佔比超５０％。國內數十家ＡＩ龍頭鏈主企業，西門
子、施耐德等６０多家頭部外企，３０多家央國企等將攜生態合作夥伴共同展示；３０００多項
前沿展品集中亮相，涵蓋４０多款大模型、５０多款ＡＩ終端產品、６０多款智能機器人以及
１００多款「全球首發」、「中國首秀」新品，規模創歷屆之最。
　
　　張英又指，目前已有３０多個國家和地區１２００多位嘉賓確認參會，包括１２位圖靈獎、
諾貝爾獎等獎項得主，８０多位中外院士和多個國際頂尖實驗室代表等。大會將以「１＋１＋２
＋１０＋Ｎ」架構呈現，即１場開幕式及主論壇，１場人工智能全球治理高級別會議，科學前沿
、發展安全２場全體會議，１０多場部委論壇及Ｎ場生態論壇。此外，大會全新設置「創投孵化
」板塊，組織海內外２００多個初創項目開展路演，百多家投資機構現場對接，提供需求發布、
方案撮合、投資匹配為一體的投融資服務。
　
＊會上將發布《國際人工智能開源合作倡議》＊
　
　　另外，工業和信息化部科技司副司長杜廣達表示，為進一步推動全球共建開源生態，中方將
推動中國－金磚國家人工智能發展與合作中心，聯合開放原子開源基金會、中國開發者網絡、開
源中國等機構，在大會上發布《國際人工智能開源合作倡議》，號召全球以開源為紐帶，共商技
術創新路線，共促技術成果賦能，共建開放包容社區，共享時代發展紅利。（ｓｌ）

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