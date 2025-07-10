科興生物推進「清倉式」分紅：按計劃派每股５５美元特別現金分紅

《經濟通通訊社１０日專訊》科興生物宣布，公司此前宣布的每股普通股５５美元特別現金

分紅，目前正按照計劃向截至２０２５年７月７日交易結束時持有科興股份的合法股東發放。



據內媒報道，科興生物昨日（９日）召開特別股東大會，股東投票通過了賽富基金

（ＳＡＩＦ）提出的兩項提案：罷免現任董事會成員，並選舉ＳＡＩＦ提名的十位資深董事候選

人進入董事會，聯合創始人尹衛東的陣營佔據絕大多數席位。



在此次董事會洗牌前，科興生物拋出總額最高約７５億美元的「清倉式」分紅方案－－每股

５５美元的特別現金股息、每股１９美元的第二次特別現金股息、每股２０美元至５０美元的第

三次特別現金股息，試圖用支付特別股息的方式，說服股東對上述兩項提案投下反對票。新董事

會承諾推動復牌並落實有關分紅。外界認為，分紅方案除了是爭奪股東支持的策略外，也可能意

在掏空家底以削弱對手未來控制權。



＊兩方股東陣營權鬥近十年，贏了控制權空了家底＊



據了解，技術專家尹衛東與北大教授潘愛華２００１年共同創立北京科興，前者技術入股持

股約２４％，後者出資佔股７６％。２００３年，公司核心資產赴美上市，後來衍生出科興生物

。經過一系列股權轉讓和稀釋，潘愛華所持股權降至２６﹒９％，尹衛東則通過離岸架構掌控實

權。



２００９年１１月，科興生物在納斯達克全球市場掛牌交易。２０１６年，科興生物欲啟動

私有化回國上市，尹衛東與潘愛華各自拉來資本站隊，雙方開始爭奪科興生物話事權。兩個陣營

自此展開長達近十年的纏鬥，其中，尹衛東陣營包括ＳＡＩＦ、康橋資本、維梧資本等；潘愛華

陣營包括受其控制的Ａ股上市公司未名醫藥（深：００２５８１）、中信併購基金和當時科興生

物的第一大股東１Ｇｌｏｂｅ Ｃａｐｉｔａｌ ＬＬＣ等。



一番爭鬥後，納斯達克於２０１９年２月以「治理失效」為由強制科興生物停牌。２０２４

年２月，潘愛華因挪用資金、職務侵佔罪被判有期徒刑１３年，而舉報他的是未名醫藥。



按照科興生物美股２０１９年２月２２日停牌時每股股價６﹒４７美元粗略計算，若三階段

特別股息全部支付完畢，股東最高可獲得每股１２４美元的分紅，股息率高達１９１７％，總分

紅額達７４﹒４８億美元，但公司總市值不足５億美元。另據ＳＡＩＦ透露，目前科興生物帳戶

共積壓１０３億美元現金及現金等價物，若按最高約７５億美金的特別股息支出計算，將消耗公

司超七成資金。「殺敵一千，自損八百」，即使上述分紅落地、控制權落實，科興生物的未來仍

充滿不確定性。（ｓｌ）

