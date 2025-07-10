美團內地推出「天天抽免單」活動，每日１萬份最高免２０元

《經濟通通訊社１０日專訊》內地外賣大戰白熱化，「美團免單」話題今日下午登上微博熱

搜第一。據網民表示，美團Ａｐｐ首頁「天天津貼」中出現「天天抽免單」活動，活動規則顯示

，自７月１日－３１日期間每日抽取幸運兒免單。其中，本周（８日－１３日）除周三（９日）

外，每日上午１０時３０分至中午１２時３０分限量發放１萬份免單，前１萬名確認收貨的訂單

可享１００％免單，先到先得，發完即止。周三（９日）當天則全天限量發放１０萬份免單，發

完即止。



活動規則並顯示，用戶只要在活動時間內通過美團╱美團外賣Ａｐｐ╱美團外賣小程序金剛

「天天津貼」－「立即參與」免單頁面下單，即可參與，用戶點擊確認收貨後或者系統狀態自動

轉變成訂單完成狀態後，用戶獲得免單資格，優先免單確認收貨的訂單。用戶一旦中獎，會收到

免單短信，次日上午１２時前將獲得返現打款，打款金額以免單訂單的實付金額為準，最高２０

元人民幣。有關款項將直接返還至用戶的美團錢包帳戶中。若訂單確認收貨時間超過活動次日上

午１０時，則視為用戶自動放棄免單機會。（ｓｌ）

